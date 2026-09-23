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Various Artists - Blues Greatest (Lucky Dip Marble) (5712192004661) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Blues Greatest (Lucky Dip Marble) (5712192004661) виниловая пластинка

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Various Artists - Blues Greatest (Lucky Dip Marble) (5712192004661) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Blues Greatest (Lucky Dip Marble) (5712192004661) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Blues Greatest
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Blues Greatest (Lucky Dip Marble) (5712192004661) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Blues Greatest (Lucky Dip Marble) (5712192004661) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734612
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Характеристики

Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5712192004661]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Blues Greatest
Жанр
Jazz
Трек-лист
B.B. King – The Thrill Is Gone, Muddy Waters – Hoochie Coochie Man, Howlin’ Wolf – Smokestack Lightning, Robert Johnson – Cross Road Blues, Etta James – I’d Rather Go Blind, John Lee Hooker – Boom Boom, Buddy Guy – Damn Right, I’ve Got the Blues, T-Bone Walker – Stormy Monday, Albert King – Born Under a Bad Sign, Stevie Ray Vaughan – Pride and Joy
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Blues Greatest (Lucky Dip Marble) (5712192004661) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: B.B. King – The Thrill Is Gone, Muddy Waters – Hoochie Coochie Man, Howlin’ Wolf – Smokestack Lightning, Robert Johnson – Cross Road Blues, Etta James – I’d Rather Go Blind, John Lee Hooker – Boom Boom, Buddy Guy – Damn Right, I’ve Got the Blues, T-Bone Walker – Stormy Monday, Albert King – Born Under a Bad Sign, Stevie Ray Vaughan – Pride and Joy



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5712192004661]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Blues Greatest
Жанр
Jazz
Трек-лист
B.B. King – The Thrill Is Gone, Muddy Waters – Hoochie Coochie Man, Howlin’ Wolf – Smokestack Lightning, Robert Johnson – Cross Road Blues, Etta James – I’d Rather Go Blind, John Lee Hooker – Boom Boom, Buddy Guy – Damn Right, I’ve Got the Blues, T-Bone Walker – Stormy Monday, Albert King – Born Under a Bad Sign, Stevie Ray Vaughan – Pride and Joy
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: B.B. King – The Thrill Is Gone, Muddy Waters – Hoochie Coochie Man, Howlin’ Wolf – Smokestack Lightning, Robert Johnson – Cross Road Blues, Etta James – I’d Rather Go Blind, John Lee Hooker – Boom Boom, Buddy Guy – Damn Right, I’ve Got the Blues, T-Bone Walker – Stormy Monday, Albert King – Born Under a Bad Sign, Stevie Ray Vaughan – Pride and Joy


Теги товара: Цветной винил
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