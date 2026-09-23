Five Finger Death Punch - Afterlife (Purple) (45 Rpm) (0846070012419) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Five Finger Death Punch
Альбом (сингл)
AFTERLIFE
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734608
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Характеристики
Бренд
Better Noise Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Better Noise Music
Barcode
[0846070012419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Five Finger Death Punch
Альбом (сингл)
AFTERLIFE
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Welcome To The Circus, Afterlife, Times Like These, Roll Dem Bones, Pick Up Behind You, Judgement Day, IOU, Thanks For Asking, Blood And Tar, All I Know, Gold Gutter, The End
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Five Finger Death Punch - Afterlife (Purple) (45 Rpm) (0846070012419) виниловая пластинка
AfterLife — девятый студийный альбом американской группы Five Finger Death Punch, вышедший 19 августа 2022 года на лейбле Better Noise Music. Пластинка смогла дебютировать на 10 месте в Billboard 200, продажи альбома составили 29 000 копий за первую неделю.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Better Noise Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Better Noise Music
Barcode
[0846070012419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Five Finger Death Punch
Альбом (сингл)
AFTERLIFE
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Welcome To The Circus, Afterlife, Times Like These, Roll Dem Bones, Pick Up Behind You, Judgement Day, IOU, Thanks For Asking, Blood And Tar, All I Know, Gold Gutter, The End
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
AfterLife — девятый студийный альбом американской группы Five Finger Death Punch, вышедший 19 августа 2022 года на лейбле Better Noise Music. Пластинка смогла дебютировать на 10 месте в Billboard 200, продажи альбома составили 29 000 копий за первую неделю.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Five Finger Death Punch - Afterlife (Purple) (45 Rpm) (0846070012419) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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