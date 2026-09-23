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Mitski - Nothings About To Happen To Me (Tansy Yellow) (0656605175034) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mitski - Nothings About To Happen To Me (Tansy Yellow) (0656605175034) виниловая пластинка

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Mitski - Nothings About To Happen To Me (Tansy Yellow) (0656605175034) виниловая пластинка - фото 1
Mitski - Nothings About To Happen To Me (Tansy Yellow) (0656605175034) виниловая пластинка - фото 2
Mitski - Nothings About To Happen To Me (Tansy Yellow) (0656605175034) виниловая пластинка - фото 3
Mitski - Nothings About To Happen To Me (Tansy Yellow) (0656605175034) виниловая пластинка - фото 4
Mitski - Nothings About To Happen To Me (Tansy Yellow) (0656605175034) виниловая пластинка - фото 5
Mitski - Nothings About To Happen To Me (Tansy Yellow) (0656605175034) виниловая пластинка - фото 6
Mitski - Nothings About To Happen To Me (Tansy Yellow) (0656605175034) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Mitski
Альбом (сингл)
Nothings About To Happen To Me
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mitski - Nothings About To Happen To Me (Tansy Yellow) (0656605175034) виниловая пластинка - фото 1
  • Mitski - Nothings About To Happen To Me (Tansy Yellow) (0656605175034) виниловая пластинка - фото 2
  • Mitski - Nothings About To Happen To Me (Tansy Yellow) (0656605175034) виниловая пластинка - фото 3
  • Mitski - Nothings About To Happen To Me (Tansy Yellow) (0656605175034) виниловая пластинка - фото 4
  • Mitski - Nothings About To Happen To Me (Tansy Yellow) (0656605175034) виниловая пластинка - фото 5
  • Mitski - Nothings About To Happen To Me (Tansy Yellow) (0656605175034) виниловая пластинка - фото 6
  • Mitski - Nothings About To Happen To Me (Tansy Yellow) (0656605175034) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734605
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Характеристики

Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605175034]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Mitski
Альбом (сингл)
Nothings About To Happen To Me
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
In a Lake, Where’s My Phone?, Cats, If I Leave, Dead Women, Instead of Here, I’ll Change for You, Rules, That White Cat, Charon’s Obol, Lightning
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mitski - Nothings About To Happen To Me (Tansy Yellow) (0656605175034) виниловая пластинка

Nothing's About to Happen to Me — восьмой студийный альбом Mitski. Все песни и вокал принадлежат Mitski. Продюсером и звукорежиссёром альбома выступил Патрик Хайленд мастеринг выполнил Боб Уэстон а Крис Булаковски помог с ударными и логистикой. Продолжая музыкальную линию, заложенную в альбомах The Land Is Inhospitable и So Are We альбом включает в себя живое инструментальное исполнение гастрольной группы The Land а также ансамблевые аранжировки. Оркестр был записан в студиях Sunset Sound и TTG Studios аранжировку и дирижирование выполнил Дрю Эриксон звукорежиссуру осуществил Майкл Харрис дополнительную звукорежиссуру выполнил Исаак Дискин при участии Алекса Миллера. Среди наиболее ярких синглов — «Where's My Phone?», «I'll Change for You» и «If I Leave». В настоящее время Мицки пишет музыку и тексты для музыкальной адаптации сериала «Ход королевы». Ее концертный фильм «Мицки: Земля » недавно вышел в прокат в 27 странах и сопровождался концертным альбомом «Земля: Концертный альбом».

Отзывы о товаре Mitski - Nothings About To Happen To Me (Tansy Yellow) (0656605175034) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605175034]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Mitski
Альбом (сингл)
Nothings About To Happen To Me
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
In a Lake, Where’s My Phone?, Cats, If I Leave, Dead Women, Instead of Here, I’ll Change for You, Rules, That White Cat, Charon’s Obol, Lightning
Развернуть
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Nothing's About to Happen to Me — восьмой студийный альбом Mitski. Все песни и вокал принадлежат Mitski. Продюсером и звукорежиссёром альбома выступил Патрик Хайленд мастеринг выполнил Боб Уэстон а Крис Булаковски помог с ударными и логистикой. Продолжая музыкальную линию, заложенную в альбомах The Land Is Inhospitable и So Are We альбом включает в себя живое инструментальное исполнение гастрольной группы The Land а также ансамблевые аранжировки. Оркестр был записан в студиях Sunset Sound и TTG Studios аранжировку и дирижирование выполнил Дрю Эриксон звукорежиссуру осуществил Майкл Харрис дополнительную звукорежиссуру выполнил Исаак Дискин при участии Алекса Миллера. Среди наиболее ярких синглов — «Where's My Phone?», «I'll Change for You» и «If I Leave». В настоящее время Мицки пишет музыку и тексты для музыкальной адаптации сериала «Ход королевы». Ее концертный фильм «Мицки: Земля » недавно вышел в прокат в 27 странах и сопровождался концертным альбомом «Земля: Концертный альбом».
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