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Mitski - Bury Me At Make Out Creek (0656605142210) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mitski - Bury Me At Make Out Creek (0656605142210) виниловая пластинка

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Mitski - Bury Me At Make Out Creek (0656605142210) виниловая пластинка - фото 1
Mitski - Bury Me At Make Out Creek (0656605142210) виниловая пластинка - фото 2
Mitski - Bury Me At Make Out Creek (0656605142210) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Mitski
Альбом (сингл)
Bury Me At Make Out Creek
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mitski - Bury Me At Make Out Creek (0656605142210) виниловая пластинка - фото 1
  • Mitski - Bury Me At Make Out Creek (0656605142210) виниловая пластинка - фото 2
  • Mitski - Bury Me At Make Out Creek (0656605142210) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734604
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Характеристики

Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605142210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Mitski
Альбом (сингл)
Bury Me At Make Out Creek
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Texas Reznikoff, Townie, First Love / Late Spring, Francis Forever, I Don't Smoke, Jobless Monday, Drunk Walk Home, I Will, Carry Me Out, Last Words Of A Shooting Star
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mitski - Bury Me At Make Out Creek (0656605142210) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Texas Reznikoff, Townie, First Love / Late Spring, Francis Forever, I Don't Smoke, Jobless Monday, Drunk Walk Home, I Will, Carry Me Out, Last Words Of A Shooting Star



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Mitski - Bury Me At Make Out Creek (0656605142210) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605142210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Mitski
Альбом (сингл)
Bury Me At Make Out Creek
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Texas Reznikoff, Townie, First Love / Late Spring, Francis Forever, I Don't Smoke, Jobless Monday, Drunk Walk Home, I Will, Carry Me Out, Last Words Of A Shooting Star
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Texas Reznikoff, Townie, First Love / Late Spring, Francis Forever, I Don't Smoke, Jobless Monday, Drunk Walk Home, I Will, Carry Me Out, Last Words Of A Shooting Star


Теги товара: Limited Edition
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