Ian Gillan & Javelins - Ian Gillan & The Javelins (4029759131649) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ian Gillan & Javelins
Альбом (сингл)
Ian Gillan & The Javelins
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб.
В наличии
Код товара: 734602
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Характеристики
Бренд
Edel Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Edel Records
Barcode
[4029759131649]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ian Gillan & Javelins
Альбом (сингл)
Ian Gillan & The Javelins
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Do You Love Me, Dream Baby (How Long Must I Dream), Memphis, Tennessee, Little Egypt (Ying-Yang), High School Confidential, It's So Easy!, Save The Last Dance For Me, Rock And Roll Music, Chains, Another Saturday Night, You're Gonna Ruin Me Baby, Smokestack Lightnin', Hallelujah I Love Her So, Heartbeat, What I'd Say, Mona (I Need You Baby)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ian Gillan & Javelins - Ian Gillan & The Javelins (4029759131649) виниловая пластинка
Одноименный студийный альбом 2018 года вокалиста группы Deep Purple Иэна Гиллана и его первого коллектива The Javelins, спустя 54 года после распада. Альбом содержит в себе 16 песен, среди которых есть каверы на классику американского блюза, рок-н-ролла, соула и кантри: "Do You Love Me" (The Contours), "Dream Baby (How Long Must I Dream)" (Roy Orbison), "Memphis, Tennessee" и "Rock And Roll Music" (Chuck Berry), "School Confidential" (Jerry Lee Lewis), "It’s So Easy!" (Buddy Holly), "Smokestack Lightnin’" (Howlin’ Wolf) и "What I’d Say" (Ray Charles). В записи альбома также принял участие клавишник Deep Purple, Дон Эйри.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Edel Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Edel Records
Barcode
[4029759131649]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ian Gillan & Javelins
Альбом (сингл)
Ian Gillan & The Javelins
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Do You Love Me, Dream Baby (How Long Must I Dream), Memphis, Tennessee, Little Egypt (Ying-Yang), High School Confidential, It's So Easy!, Save The Last Dance For Me, Rock And Roll Music, Chains, Another Saturday Night, You're Gonna Ruin Me Baby, Smokestack Lightnin', Hallelujah I Love Her So, Heartbeat, What I'd Say, Mona (I Need You Baby)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Одноименный студийный альбом 2018 года вокалиста группы Deep Purple Иэна Гиллана и его первого коллектива The Javelins, спустя 54 года после распада. Альбом содержит в себе 16 песен, среди которых есть каверы на классику американского блюза, рок-н-ролла, соула и кантри: "Do You Love Me" (The Contours), "Dream Baby (How Long Must I Dream)" (Roy Orbison), "Memphis, Tennessee" и "Rock And Roll Music" (Chuck Berry), "School Confidential" (Jerry Lee Lewis), "It’s So Easy!" (Buddy Holly), "Smokestack Lightnin’" (Howlin’ Wolf) и "What I’d Say" (Ray Charles). В записи альбома также принял участие клавишник Deep Purple, Дон Эйри.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Ian Gillan & Javelins - Ian Gillan & The Javelins (4029759131649) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4630 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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