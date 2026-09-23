Joy Division - Disordered - Les Douches 1979 (0803341598447) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joy Division
Альбом (сингл)
Les Douches 1979
Жанр
панк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734596
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Характеристики
Бренд
Expensive Woodland
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Expensive Woodland
Barcode
[0803341598447]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joy Division
Альбом (сингл)
Les Douches 1979
Жанр
панк
Трек-лист
Passover, Wilderness, Disorder, Love Will Tear Us Apart, Insight, Shadowplay, Transmission, Day Of The Lords, Twenty Four Hours, Colony, These Days, A Means To An End, She’s Lost Control, Atrocity Exhibition, Warsaw
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Joy Division - Disordered - Les Douches 1979 (0803341598447) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Passover, Wilderness, Disorder, Love Will Tear Us Apart, Insight, Shadowplay, Transmission, Day Of The Lords, Twenty Four Hours, Colony, These Days, A Means To An End, She’s Lost Control, Atrocity Exhibition, Warsaw
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Expensive Woodland
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Expensive Woodland
Barcode
[0803341598447]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joy Division
Альбом (сингл)
Les Douches 1979
Жанр
панк
Трек-лист
Passover, Wilderness, Disorder, Love Will Tear Us Apart, Insight, Shadowplay, Transmission, Day Of The Lords, Twenty Four Hours, Colony, These Days, A Means To An End, She’s Lost Control, Atrocity Exhibition, Warsaw
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Passover, Wilderness, Disorder, Love Will Tear Us Apart, Insight, Shadowplay, Transmission, Day Of The Lords, Twenty Four Hours, Colony, These Days, A Means To An End, She’s Lost Control, Atrocity Exhibition, Warsaw
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Joy Division - Disordered - Les Douches 1979 (0803341598447) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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