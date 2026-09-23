Asia - Live In England: Night On (8024391154458) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
ASIA
Альбом (сингл)
Live In England: Night On
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734593
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Характеристики
Бренд
Frontiers records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Frontiers Records
Barcode
[8024391154458]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
ASIA
Альбом (сингл)
Live In England: Night On
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Heat Of The Moment, Only Time Will Tell, Sole Survivor, One Step Closer, Time Again, Wildest Dreams, Without You, Cutting It Fine, Here Comes The Feeling, Ride Easy (bonus Track), Video Killed The Radio Star (bonus Track), The Heat Goes On (bonus Track), Pablo (intro), Heat Of The Moment, Only Time Will Tell, Sole Survivor, One Step Closer, Time Again, Wildest Dreams, Without You, Cutting It Fine, Here Comes The Feeling, Ride Easy (Bonus Track), Video Killed The Radio Star (Bonus Track), The Hea
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Asia - Live In England: Night On (8024391154458) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heat Of The Moment, Only Time Will Tell, Sole Survivor, One Step Closer, Time Again, Wildest Dreams, Without You, Cutting It Fine, Here Comes The Feeling, Ride Easy (bonus Track), Video Killed The Radio Star (bonus Track), The Heat Goes On (bonus Track), Pablo (intro), Heat Of The Moment, Only Time Will Tell, Sole Survivor, One Step Closer, Time Again, Wildest Dreams, Without You, Cutting It Fine, Here Comes The Feeling, Ride Easy (Bonus Track), Video Killed The Radio Star (Bonus Track), The Heat Goes On (Bonus Track)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Frontiers records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Frontiers Records
Barcode
[8024391154458]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
ASIA
Альбом (сингл)
Live In England: Night On
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Heat Of The Moment, Only Time Will Tell, Sole Survivor, One Step Closer, Time Again, Wildest Dreams, Without You, Cutting It Fine, Here Comes The Feeling, Ride Easy (bonus Track), Video Killed The Radio Star (bonus Track), The Heat Goes On (bonus Track), Pablo (intro), Heat Of The Moment, Only Time Will Tell, Sole Survivor, One Step Closer, Time Again, Wildest Dreams, Without You, Cutting It Fine, Here Comes The Feeling, Ride Easy (Bonus Track), Video Killed The Radio Star (Bonus Track), The Hea
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heat Of The Moment, Only Time Will Tell, Sole Survivor, One Step Closer, Time Again, Wildest Dreams, Without You, Cutting It Fine, Here Comes The Feeling, Ride Easy (bonus Track), Video Killed The Radio Star (bonus Track), The Heat Goes On (bonus Track), Pablo (intro), Heat Of The Moment, Only Time Will Tell, Sole Survivor, One Step Closer, Time Again, Wildest Dreams, Without You, Cutting It Fine, Here Comes The Feeling, Ride Easy (Bonus Track), Video Killed The Radio Star (Bonus Track), The Heat Goes On (Bonus Track)
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Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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