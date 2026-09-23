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Людвиг Ван Бетховен - Концерты для фортепиано с оркестром №3 исп. Эмиль Гилельс (4657819846815) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Людвиг Ван Бетховен - Концерты для фортепиано с оркестром №3 исп. Эмиль Гилельс (4657819846815) виниловая пластинка

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Людвиг Ван Бетховен - Концерты для фортепиано с оркестром №3 исп. Эмиль Гилельс (4657819846815) виниловая пластинка - фото 1
Людвиг Ван Бетховен - Концерты для фортепиано с оркестром №3 исп. Эмиль Гилельс (4657819846815) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Эмиль Гилельс
Альбом (сингл)
Людвиг Ван Бетховен. Концерты для фортепиано с оркестром №3
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Людвиг Ван Бетховен - Концерты для фортепиано с оркестром №3 исп. Эмиль Гилельс (4657819846815) виниловая пластинка - фото 1
  • Людвиг Ван Бетховен - Концерты для фортепиано с оркестром №3 исп. Эмиль Гилельс (4657819846815) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734578
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Характеристики

Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819846815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Эмиль Гилельс
Альбом (сингл)
Людвиг Ван Бетховен. Концерты для фортепиано с оркестром №3
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Allegro con brio, Largo, Rondo Allegro - Presto
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Людвиг Ван Бетховен - Концерты для фортепиано с оркестром №3 исп. Эмиль Гилельс (4657819846815) виниловая пластинка

Эта легендарная запись фортепианных концертов Бетховена, сделанная в 1968 году, объединяет двух титанов музыкального мира: виртуозную игру Эмиля Гилельса и безупречное дирижёрское мастерство Джорджа Селла. Кливлендский оркестр под управлением Селла демонстрирует кристальную точность и глубину звучания, создавая идеальный баланс с мощным, но изысканным исполнением Гилельса.

Отзывы о товаре Людвиг Ван Бетховен - Концерты для фортепиано с оркестром №3 исп. Эмиль Гилельс (4657819846815) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819846815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Эмиль Гилельс
Альбом (сингл)
Людвиг Ван Бетховен. Концерты для фортепиано с оркестром №3
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Allegro con brio, Largo, Rondo Allegro - Presto
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Эта легендарная запись фортепианных концертов Бетховена, сделанная в 1968 году, объединяет двух титанов музыкального мира: виртуозную игру Эмиля Гилельса и безупречное дирижёрское мастерство Джорджа Селла. Кливлендский оркестр под управлением Селла демонстрирует кристальную точность и глубину звучания, создавая идеальный баланс с мощным, но изысканным исполнением Гилельса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Людвиг Ван Бетховен - Концерты для фортепиано с оркестром №3 исп. Эмиль Гилельс (4657819846815) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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