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Петр Ильич Чайковский - Концерт для фортепиано с оркестром №1 исп. Эмиль Гилельс (4657819846846) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Петр Ильич Чайковский - Концерт для фортепиано с оркестром №1 исп. Эмиль Гилельс (4657819846846) виниловая пластинка

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Петр Ильич Чайковский - Концерт для фортепиано с оркестром №1 исп. Эмиль Гилельс (4657819846846) виниловая пластинка - фото 1
Петр Ильич Чайковский - Концерт для фортепиано с оркестром №1 исп. Эмиль Гилельс (4657819846846) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Эмиль Гилельс
Альбом (сингл)
Петр Ильич Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром №1
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Петр Ильич Чайковский - Концерт для фортепиано с оркестром №1 исп. Эмиль Гилельс (4657819846846) виниловая пластинка - фото 1
  • Петр Ильич Чайковский - Концерт для фортепиано с оркестром №1 исп. Эмиль Гилельс (4657819846846) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 210 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734577
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Петр Ильич Чайковский - Концерт для фортепиано с оркестром №1 исп. Эмиль Гилельс (4657819846846) виниловая пластинка
4 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819846846]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Эмиль Гилельс
Альбом (сингл)
Петр Ильич Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром №1
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Piano Concerto No.1 in B-flat minor, op.23, Part 1, Piano Concerto No.1 in B-flat minor, op.23, Part 2, Piano Concerto No.1 in B-flat minor, op.23, Part 3
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Петр Ильич Чайковский - Концерт для фортепиано с оркестром №1 исп. Эмиль Гилельс (4657819846846) виниловая пластинка

Легендарная аналоговая запись, ставшая эталоном звукорежиссуры. Эта культовая пластинка сохранила уникальный момент музыкальной истории — блистательное выступление Эмиля Гилельса с Симфоническим оркестром Чикаго под управлением Фрица Райнера, записанное 29 октября 1955 года в легендарном Orchestra Hall (Чикаго).

Отзывы о товаре Петр Ильич Чайковский - Концерт для фортепиано с оркестром №1 исп. Эмиль Гилельс (4657819846846) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819846846]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Эмиль Гилельс
Альбом (сингл)
Петр Ильич Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром №1
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Piano Concerto No.1 in B-flat minor, op.23, Part 1, Piano Concerto No.1 in B-flat minor, op.23, Part 2, Piano Concerto No.1 in B-flat minor, op.23, Part 3
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Легендарная аналоговая запись, ставшая эталоном звукорежиссуры. Эта культовая пластинка сохранила уникальный момент музыкальной истории — блистательное выступление Эмиля Гилельса с Симфоническим оркестром Чикаго под управлением Фрица Райнера, записанное 29 октября 1955 года в легендарном Orchestra Hall (Чикаго).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Петр Ильич Чайковский - Концерт для фортепиано с оркестром №1 исп. Эмиль Гилельс (4657819846846) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4210 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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