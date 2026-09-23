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Coroner - Mental Vortex (Marble) (3760053848727) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Coroner - Mental Vortex (Marble) (3760053848727) виниловая пластинка

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Coroner - Mental Vortex (Marble) (3760053848727) виниловая пластинка - фото 1
Coroner - Mental Vortex (Marble) (3760053848727) виниловая пластинка - фото 2
Coroner - Mental Vortex (Marble) (3760053848727) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Coroner
Альбом (сингл)
Mental Vortex
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Coroner - Mental Vortex (Marble) (3760053848727) виниловая пластинка - фото 1
  • Coroner - Mental Vortex (Marble) (3760053848727) виниловая пластинка - фото 2
  • Coroner - Mental Vortex (Marble) (3760053848727) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734575
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Характеристики

Бренд
Listenable
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Listenable
Barcode
[3760053848727]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Coroner
Альбом (сингл)
Mental Vortex
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Divine Step (Conspectu Mortis), Son Of Lilith, Semtex Revolution, Sirens, Metamorphosis, Pale Sister, About Life, I Want You (She's So Heavy)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Израиль
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Coroner - Mental Vortex (Marble) (3760053848727) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Divine Step (Conspectu Mortis), Son Of Lilith, Semtex Revolution, Sirens, Metamorphosis, Pale Sister, About Life, I Want You (She's So Heavy)

Отзывы о товаре Coroner - Mental Vortex (Marble) (3760053848727) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Listenable
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Listenable
Barcode
[3760053848727]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Coroner
Альбом (сингл)
Mental Vortex
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Divine Step (Conspectu Mortis), Son Of Lilith, Semtex Revolution, Sirens, Metamorphosis, Pale Sister, About Life, I Want You (She's So Heavy)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Израиль
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Divine Step (Conspectu Mortis), Son Of Lilith, Semtex Revolution, Sirens, Metamorphosis, Pale Sister, About Life, I Want You (She's So Heavy)
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Отзывы


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