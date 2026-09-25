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Mdou Moctar - Funeral For Justice (0191401203111) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mdou Moctar - Funeral For Justice (0191401203111) виниловая пластинка

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Mdou Moctar - Funeral For Justice (0191401203111) виниловая пластинка - фото 1
Mdou Moctar - Funeral For Justice (0191401203111) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mdou Moctar
Альбом (сингл)
Funeral For Justice
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mdou Moctar - Funeral For Justice (0191401203111) виниловая пластинка - фото 1
  • Mdou Moctar - Funeral For Justice (0191401203111) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734571
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Mdou Moctar - Funeral For Justice (0191401203111) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401203111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mdou Moctar
Альбом (сингл)
Funeral For Justice
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Funeral For Justice, Imouhar, Takoba, Sousoume Tamacheq, Imajighen, Tchinta, Djallo #1, Oh France, Modern Slaves
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mdou Moctar - Funeral For Justice (0191401203111) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Funeral For Justice, Imouhar, Takoba, Sousoume Tamacheq, Imajighen, Tchinta, Djallo #1, Oh France, Modern Slaves



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Mdou Moctar - Funeral For Justice (0191401203111) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401203111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mdou Moctar
Альбом (сингл)
Funeral For Justice
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Funeral For Justice, Imouhar, Takoba, Sousoume Tamacheq, Imajighen, Tchinta, Djallo #1, Oh France, Modern Slaves
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Funeral For Justice, Imouhar, Takoba, Sousoume Tamacheq, Imajighen, Tchinta, Djallo #1, Oh France, Modern Slaves


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mdou Moctar - Funeral For Justice (0191401203111) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3390 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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