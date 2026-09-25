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Mdou Moctar - Ilana (The Creator) (0191401204316) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mdou Moctar - Ilana (The Creator) (0191401204316) виниловая пластинка

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Mdou Moctar - Ilana (The Creator) (0191401204316) виниловая пластинка - фото 1
Mdou Moctar - Ilana (The Creator) (0191401204316) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Mdou Moctar
Альбом (сингл)
Ilana
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mdou Moctar - Ilana (The Creator) (0191401204316) виниловая пластинка - фото 1
  • Mdou Moctar - Ilana (The Creator) (0191401204316) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734570
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Mdou Moctar - Ilana (The Creator) (0191401204316) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401204316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Mdou Moctar
Альбом (сингл)
Ilana
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Kamane Tarhanin, Asshet Akal, Inizgam, Anna, Takamba, Tarhatazed, Wiwasharnine, Ilana, Tumastin
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mdou Moctar - Ilana (The Creator) (0191401204316) виниловая пластинка

Завораживающий и гипнотический альбом Ilana (The Creator) (2019) ознаменовал начало новой главы в карьере Мду Моктара. Это первый альбом нигерского гитарного героя, записанный с живой рок-группой, и он идеально передает тяжелое, психоделическое звучание – отчасти туарегский пустынный блюз, отчасти ZZ Top – которое квартет оттачивал в бесконечных гастролях и которое достигло взрывного расцвета на альбомах Afrique Victime (2021) и Funeral For Justice (2024). Ilana стала первым шагом, и ее песни до сих пор остаются неотъемлемой частью сет-листов выступлений квартета.

Отзывы о товаре Mdou Moctar - Ilana (The Creator) (0191401204316) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401204316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Mdou Moctar
Альбом (сингл)
Ilana
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Kamane Tarhanin, Asshet Akal, Inizgam, Anna, Takamba, Tarhatazed, Wiwasharnine, Ilana, Tumastin
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Завораживающий и гипнотический альбом Ilana (The Creator) (2019) ознаменовал начало новой главы в карьере Мду Моктара. Это первый альбом нигерского гитарного героя, записанный с живой рок-группой, и он идеально передает тяжелое, психоделическое звучание – отчасти туарегский пустынный блюз, отчасти ZZ Top – которое квартет оттачивал в бесконечных гастролях и которое достигло взрывного расцвета на альбомах Afrique Victime (2021) и Funeral For Justice (2024). Ilana стала первым шагом, и ее песни до сих пор остаются неотъемлемой частью сет-листов выступлений квартета.
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Отзывы


Mdou Moctar - Ilana (The Creator) (0191401204316) виниловая пластинка - стоимость товара 3730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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