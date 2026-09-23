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John Campbell - One Believer (Translucent Blue) (8719262042292) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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John Campbell - One Believer (Translucent Blue) (8719262042292) виниловая пластинка

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John Campbell - One Believer (Translucent Blue) (8719262042292) виниловая пластинка - фото 1
John Campbell - One Believer (Translucent Blue) (8719262042292) виниловая пластинка - фото 2
John Campbell - One Believer (Translucent Blue) (8719262042292) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Campbell
Альбом (сингл)
One Believer
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Campbell - One Believer (Translucent Blue) (8719262042292) виниловая пластинка - фото 1
  • John Campbell - One Believer (Translucent Blue) (8719262042292) виниловая пластинка - фото 2
  • John Campbell - One Believer (Translucent Blue) (8719262042292) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734561
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042292]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Campbell
Альбом (сингл)
One Believer
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Devil In My Closet, Angel Of Sorrow, Wild Streak, Couldn't Do Nothin', Tiny Coffin, World Of Trouble, Voodoo Edge, Person To Person, Take Me Down, One Believer
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Campbell - One Believer (Translucent Blue) (8719262042292) виниловая пластинка

Дебютный альбом покойного блюзмена Джона Кэмпбелла на лейбле Elektra, "One Believer", практически не вписывался в какие-либо тенденции крупных лейблов и поп-музыки того времени. Помимо "Living with the Law" Криса Уитли, это был единственный альбом в стиле рутс, выпущенный на крупном лейбле в 1991 году. Глубоко атмосферный альбом, полный едва уловимого мерцания органа и теплых гитарных текстур, которые подчеркивают мечтательную, призрачную сторону блюза больше, чем четкий ритмичный рок, которым Кэмпбелл был известен в клубах и который он представил на следующем альбоме, «Howlin' Mercy». Такие треки, как «Angel of Sorrow», «World of Trouble» и «Wild Streak», предлагают мерцающие эмбиентные текстуры, из которых блюз, кажется, просачивается из ниоткуда. Кэмпбелл жил и работал в Нью-Йорке, и его музыка, безусловно, находилась под влиянием этой ночной обстановки. Это прекрасные песни, которые наслаждаются тенями и сдержанностью, обнажая свои зубы в нужные моменты. Магия придорожного бара раскрывается в песнях «Couldn't Do Nothin'», «Devil In My Closet» и «Person to Person». Последние два трека альбома, «Take Me Down» и заглавная песня, угрожающи в своей убедительности и жутковато болотисты в своем исполнении. Альбом "One Believer" выпущен ограниченным тиражом в 750 экземпляров, каждый из которых имеет индивидуальный номер, на полупрозрачном синем виниле и включает в себя вкладыш.

Отзывы о товаре John Campbell - One Believer (Translucent Blue) (8719262042292) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042292]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Campbell
Альбом (сингл)
One Believer
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Devil In My Closet, Angel Of Sorrow, Wild Streak, Couldn't Do Nothin', Tiny Coffin, World Of Trouble, Voodoo Edge, Person To Person, Take Me Down, One Believer
Развернуть
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Дебютный альбом покойного блюзмена Джона Кэмпбелла на лейбле Elektra, "One Believer", практически не вписывался в какие-либо тенденции крупных лейблов и поп-музыки того времени. Помимо "Living with the Law" Криса Уитли, это был единственный альбом в стиле рутс, выпущенный на крупном лейбле в 1991 году. Глубоко атмосферный альбом, полный едва уловимого мерцания органа и теплых гитарных текстур, которые подчеркивают мечтательную, призрачную сторону блюза больше, чем четкий ритмичный рок, которым Кэмпбелл был известен в клубах и который он представил на следующем альбоме, «Howlin' Mercy». Такие треки, как «Angel of Sorrow», «World of Trouble» и «Wild Streak», предлагают мерцающие эмбиентные текстуры, из которых блюз, кажется, просачивается из ниоткуда. Кэмпбелл жил и работал в Нью-Йорке, и его музыка, безусловно, находилась под влиянием этой ночной обстановки. Это прекрасные песни, которые наслаждаются тенями и сдержанностью, обнажая свои зубы в нужные моменты. Магия придорожного бара раскрывается в песнях «Couldn't Do Nothin'», «Devil In My Closet» и «Person to Person». Последние два трека альбома, «Take Me Down» и заглавная песня, угрожающи в своей убедительности и жутковато болотисты в своем исполнении. Альбом "One Believer" выпущен ограниченным тиражом в 750 экземпляров, каждый из которых имеет индивидуальный номер, на полупрозрачном синем виниле и включает в себя вкладыш.
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John Campbell - One Believer (Translucent Blue) (8719262042292) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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