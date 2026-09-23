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Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: In A Sentimental Mood (4:14), Take The Coltrane (4:42), Big Nick (4:26), Stevie (4:23), In A Sentimental Mood [Duke Ellington Trio Version] (2:27), My Little Brown Book (5:22), Angelica (6:01), The Feeling Of Jazz (5:34), Big Nick [John Coltrane Quartet Version] (4:04)

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: In A Sentimental Mood (4:14), Take The Coltrane (4:42), Big Nick (4:26), Stevie (4:23), In A Sentimental Mood [Duke Ellington Trio Version] (2:27), My Little Brown Book (5:22), Angelica (6:01), The Feeling Of Jazz (5:34), Big Nick [John Coltrane Quartet Version] (4:04)

Duke Ellington & John Coltrane - Duke Ellington & John Coltrane (8436563186776) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.