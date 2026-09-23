Chuck Berry - Chuck Berry Is On Top (Virgin) (8436563186318) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chuck Berry
Альбом (сингл)
Chuck Berry Is On Top
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734557
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Характеристики
Бренд
Number One Essential
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Number One Essential
Barcode
[8436563186318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chuck Berry
Альбом (сингл)
Chuck Berry Is On Top
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Almost Grown, Carol, Maybellene, Sweet Little Rock & Roller, Anthony Boy, Johnny B. Goode, The Downbound Train, Little Queenie, Jo Jo Gunne, Roll Over Beethoven, Around And Around, Hey Pedro, Blues For Hawaiians, Run Rudolph Run
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Chuck Berry - Chuck Berry Is On Top (Virgin) (8436563186318) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Almost Grown, Carol, Maybellene, Sweet Little Rock & Roller, Anthony Boy, Johnny B. Goode, The Downbound Train, Little Queenie, Jo Jo Gunne, Roll Over Beethoven, Around And Around, Hey Pedro, Blues For Hawaiians, Run Rudolph Run
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Number One Essential
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Number One Essential
Barcode
[8436563186318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chuck Berry
Альбом (сингл)
Chuck Berry Is On Top
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Almost Grown, Carol, Maybellene, Sweet Little Rock & Roller, Anthony Boy, Johnny B. Goode, The Downbound Train, Little Queenie, Jo Jo Gunne, Roll Over Beethoven, Around And Around, Hey Pedro, Blues For Hawaiians, Run Rudolph Run
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Almost Grown, Carol, Maybellene, Sweet Little Rock & Roller, Anthony Boy, Johnny B. Goode, The Downbound Train, Little Queenie, Jo Jo Gunne, Roll Over Beethoven, Around And Around, Hey Pedro, Blues For Hawaiians, Run Rudolph Run
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Chuck Berry - Chuck Berry Is On Top (Virgin) (8436563186318) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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