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Dirkschneider & The Old Gang - Babylon (Gold) (4251981706993) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dirkschneider & The Old Gang - Babylon (Gold) (4251981706993) виниловая пластинка

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Dirkschneider &amp; The Old Gang - Babylon (Gold) (4251981706993) виниловая пластинка - фото 1
Dirkschneider &amp; The Old Gang - Babylon (Gold) (4251981706993) виниловая пластинка - фото 2
Dirkschneider &amp; The Old Gang - Babylon (Gold) (4251981706993) виниловая пластинка - фото 3
Dirkschneider &amp; The Old Gang - Babylon (Gold) (4251981706993) виниловая пластинка - фото 4
Dirkschneider &amp; The Old Gang - Babylon (Gold) (4251981706993) виниловая пластинка - фото 5
Dirkschneider &amp; The Old Gang - Babylon (Gold) (4251981706993) виниловая пластинка - фото 6
Dirkschneider &amp; The Old Gang - Babylon (Gold) (4251981706993) виниловая пластинка - фото 7
Dirkschneider &amp; The Old Gang - Babylon (Gold) (4251981706993) виниловая пластинка - фото 8
Dirkschneider &amp; The Old Gang - Babylon (Gold) (4251981706993) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dirkschneider & The Old Gang
Альбом (сингл)
Babylon
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dirkschneider &amp; The Old Gang - Babylon (Gold) (4251981706993) виниловая пластинка - фото 1
  • Dirkschneider &amp; The Old Gang - Babylon (Gold) (4251981706993) виниловая пластинка - фото 2
  • Dirkschneider &amp; The Old Gang - Babylon (Gold) (4251981706993) виниловая пластинка - фото 3
  • Dirkschneider &amp; The Old Gang - Babylon (Gold) (4251981706993) виниловая пластинка - фото 4
  • Dirkschneider &amp; The Old Gang - Babylon (Gold) (4251981706993) виниловая пластинка - фото 5
  • Dirkschneider &amp; The Old Gang - Babylon (Gold) (4251981706993) виниловая пластинка - фото 6
  • Dirkschneider &amp; The Old Gang - Babylon (Gold) (4251981706993) виниловая пластинка - фото 7
  • Dirkschneider &amp; The Old Gang - Babylon (Gold) (4251981706993) виниловая пластинка - фото 8
  • Dirkschneider &amp; The Old Gang - Babylon (Gold) (4251981706993) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734548
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Dirkschneider & The Old Gang - Babylon (Gold) (4251981706993) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reigning Phoenix Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reigning Phoenix Music
Barcode
[4251981706993]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dirkschneider & The Old Gang
Альбом (сингл)
Babylon
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
It Takes Two to Tango, Babylon, Hellbreaker, Time to Listen, Strangers in Paradise, Dead Man's Hand, The Law of a Madman, Metal Sons, Propaganda, Blindfold, Batter the Power, Beyond the End of Time
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dirkschneider & The Old Gang - Babylon (Gold) (4251981706993) виниловая пластинка

Dirkschneider & The Old Gang, в состав которых входят Удо Диркшнайдер, Петер Балтес, Стефан Кауфман, Свен Диркшнайдер, Матиас “Дон” Дит и Мануэла “Элла” Биберт, представляют свой дебютный полноформатный альбом "Babylon". Возникшая в 2020 году как благотворительный проект во время карантина, группа быстро эволюционировала после того, как первые синглы стали популярными, превратившись в мощный хэви-металлический ансамбль с уникальной динамикой в составе трех вокалистов. "Babylon" представляет собой яркую смесь классического хэви-метала и современного продюсирования, наполненную мощными риффами, многослойными гармониями и выдержанной музыкальностью. В этом альбоме DATOG объединяет многолетнее металлическое наследие с новой энергией.

Отзывы о товаре Dirkschneider & The Old Gang - Babylon (Gold) (4251981706993) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reigning Phoenix Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reigning Phoenix Music
Barcode
[4251981706993]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dirkschneider & The Old Gang
Альбом (сингл)
Babylon
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
It Takes Two to Tango, Babylon, Hellbreaker, Time to Listen, Strangers in Paradise, Dead Man's Hand, The Law of a Madman, Metal Sons, Propaganda, Blindfold, Batter the Power, Beyond the End of Time
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Dirkschneider & The Old Gang, в состав которых входят Удо Диркшнайдер, Петер Балтес, Стефан Кауфман, Свен Диркшнайдер, Матиас “Дон” Дит и Мануэла “Элла” Биберт, представляют свой дебютный полноформатный альбом "Babylon". Возникшая в 2020 году как благотворительный проект во время карантина, группа быстро эволюционировала после того, как первые синглы стали популярными, превратившись в мощный хэви-металлический ансамбль с уникальной динамикой в составе трех вокалистов. "Babylon" представляет собой яркую смесь классического хэви-метала и современного продюсирования, наполненную мощными риффами, многослойными гармониями и выдержанной музыкальностью. В этом альбоме DATOG объединяет многолетнее металлическое наследие с новой энергией.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dirkschneider & The Old Gang - Babylon (Gold) (4251981706993) виниловая пластинка - по цене 4310 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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