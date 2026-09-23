Various Artists - Arcane League Of Legends Season 2 (0198704467523) виниловая пластинка

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«Arcane League of Legends: Season 2 (Soundtrack from the Animated Series)» — саундтрек ко второй и финальной сезону анимационного сериала Arcane (2021), действие которого разворачивается во вселенной видеоигры League of Legends. Альбом выпущен 23 ноября 2024 года лейблами Riot Games Music и Virgin/UMG. Он включает 22 композиции разных артистов, включая синглы «Paint the Town Blue» от Ashnikko, «Come Play» от Stray Kids, Young Miko и Tom Morello, а также «Blood Sweat & Tears» от Sheryl Lee Ralph. Альбом был положительно встречен: например, сервис AllMusic оценил его 4 из 5 звёзд, отметив, что музыка «ловко передаёт визцеральную эмоцию и драму» сериала. В чартах саундтрек занял высокие позиции: среди прочего, в США — № 24 в Billboard 200 и № 2 в чарте Top Soundtracks.

«Arcane League of Legends: Season 2 (Soundtrack from the Animated Series)» — саундтрек ко второй и финальной сезону анимационного сериала Arcane (2021), действие которого разворачивается во вселенной видеоигры League of Legends. Альбом выпущен 23 ноября 2024 года лейблами Riot Games Music и Virgin/UMG. Он включает 22 композиции разных артистов, включая синглы «Paint the Town Blue» от Ashnikko, «Come Play» от Stray Kids, Young Miko и Tom Morello, а также «Blood Sweat & Tears» от Sheryl Lee Ralph. Альбом был положительно встречен: например, сервис AllMusic оценил его 4 из 5 звёзд, отметив, что музыка «ловко передаёт визцеральную эмоцию и драму» сериала. В чартах саундтрек занял высокие позиции: среди прочего, в США — № 24 в Billboard 200 и № 2 в чарте Top Soundtracks.

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