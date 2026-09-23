Tate Mcrae - So Close To What??? (Deluxe) (Crystal Clear) (0199584107219) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tate Mcrae
Альбом (сингл)
So Close To What???
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734539
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584107219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tate Mcrae
Альбом (сингл)
So Close To What???
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Trying On Shoes, Anything But Love, Nobody's Girl, Horseshoe, Tit for Tat, Miss Possessive, Revolving Door, Bloodonmyhands (Feat. Flo Milli), Dear God, Purple Lace Bra, Sports Car, Signs, I Know Love (Feat. The Kid LAROI), Like I Do, It's OK I'm OK, No I'm Not in Love, Means I Care, Greenlight, 2 Hands, Siren Sounds, Nostalgia
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tate Mcrae - So Close To What??? (Deluxe) (Crystal Clear) (0199584107219) виниловая пластинка
2LP - Ограниченное делюкс-издание на прозрачном виниле в раскладном конверте, дополненное пятью новыми треками. Альбом Тейт Макрей «So Close to What??? (Deluxe)» расширяет содержание ее альбома, занявшего первое место в чартах, и включает пять новых треков, в том числе хит « Tit for Tat », исследующий темную сторону любви с гневом, местью и глубокой душевной болью через более медленные, пронзительные песни, такие как « Nobody's Girl », « Anything But Love », « Trying On Shoes » и « Horseshoe », предлагая более интенсивное и уязвимое завершение повествования об «взрослении» в альбоме.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584107219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tate Mcrae
Альбом (сингл)
So Close To What???
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Trying On Shoes, Anything But Love, Nobody's Girl, Horseshoe, Tit for Tat, Miss Possessive, Revolving Door, Bloodonmyhands (Feat. Flo Milli), Dear God, Purple Lace Bra, Sports Car, Signs, I Know Love (Feat. The Kid LAROI), Like I Do, It's OK I'm OK, No I'm Not in Love, Means I Care, Greenlight, 2 Hands, Siren Sounds, Nostalgia
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
2LP - Ограниченное делюкс-издание на прозрачном виниле в раскладном конверте, дополненное пятью новыми треками. Альбом Тейт Макрей «So Close to What??? (Deluxe)» расширяет содержание ее альбома, занявшего первое место в чартах, и включает пять новых треков, в том числе хит « Tit for Tat », исследующий темную сторону любви с гневом, местью и глубокой душевной болью через более медленные, пронзительные песни, такие как « Nobody's Girl », « Anything But Love », « Trying On Shoes » и « Horseshoe », предлагая более интенсивное и уязвимое завершение повествования об «взрослении» в альбоме.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Tate Mcrae - So Close To What??? (Deluxe) (Crystal Clear) (0199584107219) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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