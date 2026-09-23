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Bob Dylan - Time Out Of Mind (0198029912715) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bob Dylan - Time Out Of Mind (0198029912715) виниловая пластинка

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Bob Dylan - Time Out Of Mind (0198029912715) виниловая пластинка - фото 1
Bob Dylan - Time Out Of Mind (0198029912715) виниловая пластинка - фото 2
Bob Dylan - Time Out Of Mind (0198029912715) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
Time Out Of Mind
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob Dylan - Time Out Of Mind (0198029912715) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob Dylan - Time Out Of Mind (0198029912715) виниловая пластинка - фото 2
  • Bob Dylan - Time Out Of Mind (0198029912715) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734538
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029912715]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
Time Out Of Mind
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Love Sick, Dirt Road Blues, Standing In The Doorway, Million Miles, Tryin' To Get To Heaven, Til I Fell In Love With You, Not Dark Yet, Cold Irons Bound, Make You Feel My Love, Can't Wait, Highlands
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Dylan - Time Out Of Mind (0198029912715) виниловая пластинка

«Time Out of Mind» — тридцатый студийный альбом американского певца и автора песен Боба Дилана, выпущенный в 1997 году. Это один из самых известных альбомов Дилана, получивший три премии «Грэмми», включая награду «Альбом года» в 1998 году. Издание на виниле. Для многих поклонников и критиков этот альбом ознаменовал творческое возвращение Дилана после того, как в 1980-х годах он, казалось, испытывал трудности с поиском своей музыкальной идентичности; он не выпускал никакого оригинального материала с момента выхода плохо принятого альбома Under the Red Sky в 1990 году. Альбом отличается атмосферным звучанием, созданным продюсером (и бывшим соавтором Дилана) Даниэлем Лануа, чья новаторская работа с тщательно расположенными микрофонами и стратегическим сведением была подробно описана Диланом в его мемуарах. Обложка альбома — размытая фотография Дилана в студии звукозаписи, сделанная Лануа.

Отзывы о товаре Bob Dylan - Time Out Of Mind (0198029912715) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029912715]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
Time Out Of Mind
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Love Sick, Dirt Road Blues, Standing In The Doorway, Million Miles, Tryin' To Get To Heaven, Til I Fell In Love With You, Not Dark Yet, Cold Irons Bound, Make You Feel My Love, Can't Wait, Highlands
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Time Out of Mind» — тридцатый студийный альбом американского певца и автора песен Боба Дилана, выпущенный в 1997 году. Это один из самых известных альбомов Дилана, получивший три премии «Грэмми», включая награду «Альбом года» в 1998 году. Издание на виниле. Для многих поклонников и критиков этот альбом ознаменовал творческое возвращение Дилана после того, как в 1980-х годах он, казалось, испытывал трудности с поиском своей музыкальной идентичности; он не выпускал никакого оригинального материала с момента выхода плохо принятого альбома Under the Red Sky в 1990 году. Альбом отличается атмосферным звучанием, созданным продюсером (и бывшим соавтором Дилана) Даниэлем Лануа, чья новаторская работа с тщательно расположенными микрофонами и стратегическим сведением была подробно описана Диланом в его мемуарах. Обложка альбома — размытая фотография Дилана в студии звукозаписи, сделанная Лануа.
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