Various Artists - This Is Djs Choice Vol. 3 (Marc Hype & Dj Suspect) (0882119023114) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Various Artists - This Is Djs Choice Vol. 3 (Marc Hype & Dj Suspect) (0882119023114) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hollie Cook– Postman, Melvin Sparks– If You Want My Love, Smith & The Honey Badgers*– The Billionaire Strut, Skyy– Call Me, Space Invadas– Done It Again, Osaka Monaurail– No Trouble On The Mountain, Ann Sexton & The Baltic Soul Orchestra– You're Losing Me, Marc Gregor– Mabusso, Misumami & First Touch– Prove Your Love, Laura Vane & The Vipertones– Man Of Your Word, Benjamin & The Dreamdancers– Not One More Tear, Sons Of Time– Before Sundown, Sam Krats– Revive Rap (Jim Sharp Remix), Djar One– The Get Down, J. Rawls Presents The Liquid Crystal Project– A Tribute To Troy
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