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Various Artists - This Is Djs Choice Vol. 3 (Marc Hype & Dj Suspect) (0882119023114) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - This Is Djs Choice Vol. 3 (Marc Hype & Dj Suspect) (0882119023114) виниловая пластинка

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Various Artists - This Is Djs Choice Vol. 3 (Marc Hype &amp; Dj Suspect) (0882119023114) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - This Is Djs Choice Vol. 3 (Marc Hype &amp; Dj Suspect) (0882119023114) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
This Is Djs Choice Vol. 3
Жанр
Funk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - This Is Djs Choice Vol. 3 (Marc Hype &amp; Dj Suspect) (0882119023114) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - This Is Djs Choice Vol. 3 (Marc Hype &amp; Dj Suspect) (0882119023114) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734534
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Характеристики

Бренд
Unique
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Unique
Barcode
[0882119023114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
This Is Djs Choice Vol. 3
Жанр
Funk
Трек-лист
Hollie Cook– Postman, Melvin Sparks– If You Want My Love, Smith & The Honey Badgers*– The Billionaire Strut, Skyy– Call Me, Space Invadas– Done It Again, Osaka Monaurail– No Trouble On The Mountain, Ann Sexton & The Baltic Soul Orchestra– You're Losing Me, Marc Gregor– Mabusso, Misumami & First Touch– Prove Your Love, Laura Vane & The Vipertones– Man Of Your Word, Benjamin & The Dreamdancers– Not One More Tear, Sons Of Time– Before Sundown, Sam Krats– Revive Rap (Jim Sharp Remix), Djar One– The
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
This Is DJs Choice – Vol.3
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - This Is Djs Choice Vol. 3 (Marc Hype & Dj Suspect) (0882119023114) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hollie Cook– Postman, Melvin Sparks– If You Want My Love, Smith & The Honey Badgers*– The Billionaire Strut, Skyy– Call Me, Space Invadas– Done It Again, Osaka Monaurail– No Trouble On The Mountain, Ann Sexton & The Baltic Soul Orchestra– You're Losing Me, Marc Gregor– Mabusso, Misumami & First Touch– Prove Your Love, Laura Vane & The Vipertones– Man Of Your Word, Benjamin & The Dreamdancers– Not One More Tear, Sons Of Time– Before Sundown, Sam Krats– Revive Rap (Jim Sharp Remix), Djar One– The Get Down, J. Rawls Presents The Liquid Crystal Project– A Tribute To Troy

Отзывы о товаре Various Artists - This Is Djs Choice Vol. 3 (Marc Hype & Dj Suspect) (0882119023114) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Unique
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Unique
Barcode
[0882119023114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
This Is Djs Choice Vol. 3
Жанр
Funk
Трек-лист
Hollie Cook– Postman, Melvin Sparks– If You Want My Love, Smith & The Honey Badgers*– The Billionaire Strut, Skyy– Call Me, Space Invadas– Done It Again, Osaka Monaurail– No Trouble On The Mountain, Ann Sexton & The Baltic Soul Orchestra– You're Losing Me, Marc Gregor– Mabusso, Misumami & First Touch– Prove Your Love, Laura Vane & The Vipertones– Man Of Your Word, Benjamin & The Dreamdancers– Not One More Tear, Sons Of Time– Before Sundown, Sam Krats– Revive Rap (Jim Sharp Remix), Djar One– The
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
This Is DJs Choice – Vol.3
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hollie Cook– Postman, Melvin Sparks– If You Want My Love, Smith & The Honey Badgers*– The Billionaire Strut, Skyy– Call Me, Space Invadas– Done It Again, Osaka Monaurail– No Trouble On The Mountain, Ann Sexton & The Baltic Soul Orchestra– You're Losing Me, Marc Gregor– Mabusso, Misumami & First Touch– Prove Your Love, Laura Vane & The Vipertones– Man Of Your Word, Benjamin & The Dreamdancers– Not One More Tear, Sons Of Time– Before Sundown, Sam Krats– Revive Rap (Jim Sharp Remix), Djar One– The Get Down, J. Rawls Presents The Liquid Crystal Project– A Tribute To Troy
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