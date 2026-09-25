Top.Mail.Ru
Therapy? - One Cure Fits All (20Th Anniversary) (0602478898655) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Therapy? - One Cure Fits All (20Th Anniversary) (0602478898655) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Therapy? - One Cure Fits All (20Th Anniversary) (0602478898655) виниловая пластинка - фото 1
Therapy? - One Cure Fits All (20Th Anniversary) (0602478898655) виниловая пластинка - фото 2
Therapy? - One Cure Fits All (20Th Anniversary) (0602478898655) виниловая пластинка - фото 3
Therapy? - One Cure Fits All (20Th Anniversary) (0602478898655) виниловая пластинка - фото 4
Therapy? - One Cure Fits All (20Th Anniversary) (0602478898655) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Therapy?
Альбом (сингл)
One Cure Fits All
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Therapy? - One Cure Fits All (20Th Anniversary) (0602478898655) виниловая пластинка - фото 1
  • Therapy? - One Cure Fits All (20Th Anniversary) (0602478898655) виниловая пластинка - фото 2
  • Therapy? - One Cure Fits All (20Th Anniversary) (0602478898655) виниловая пластинка - фото 3
  • Therapy? - One Cure Fits All (20Th Anniversary) (0602478898655) виниловая пластинка - фото 4
  • Therapy? - One Cure Fits All (20Th Anniversary) (0602478898655) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734533
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Therapy? - One Cure Fits All (20Th Anniversary) (0602478898655) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478898655]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Therapy?
Альбом (сингл)
One Cure Fits All
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Outro Sprung Deluded Son Into The Light Lose It All Dopamine, Seratonin, Adrenaline Unconsoled Our White Noise Private Nobody Rain Hits Concrete Fear Of God Heart Beat Hits Walk Through Darkness
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Therapy? - One Cure Fits All (20Th Anniversary) (0602478898655) виниловая пластинка

Группа Therapy? отмечает 20-летие своего 11-го альбома One Cure Fits All, впервые выпустив его на виниле. Альбом, изначально спродюсированный Педро Феррейрой, включает такие песни, как "Rain Hits Concrete", "Deluded Son" и "Sprung". Ремастеринг One Cure Fits All был выполнен на основе оригинальных файлов под руководством группы.

Отзывы о товаре Therapy? - One Cure Fits All (20Th Anniversary) (0602478898655) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478898655]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Therapy?
Альбом (сингл)
One Cure Fits All
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Outro Sprung Deluded Son Into The Light Lose It All Dopamine, Seratonin, Adrenaline Unconsoled Our White Noise Private Nobody Rain Hits Concrete Fear Of God Heart Beat Hits Walk Through Darkness
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Группа Therapy? отмечает 20-летие своего 11-го альбома One Cure Fits All, впервые выпустив его на виниле. Альбом, изначально спродюсированный Педро Феррейрой, включает такие песни, как "Rain Hits Concrete", "Deluded Son" и "Sprung". Ремастеринг One Cure Fits All был выполнен на основе оригинальных файлов под руководством группы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Therapy? - One Cure Fits All (20Th Anniversary) (0602478898655) виниловая пластинка – стоимость товара 4550 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...