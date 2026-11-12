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Уцененный товар Солнцезащитные очки Мужские NIKE NIKE MODERN METAL P DZ7367 GREYNKE-2N73675815010 уцененный купить с доставкой в Москве, 734532
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Уцененный товар Солнцезащитные очки Мужские NIKE NIKE MODERN METAL P DZ7367 GREYNKE-2N73675815010 уцененный, 734532

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Уценка
Солнцезащитные очки Мужские NIKE NIKE MODERN METAL P DZ7367 GREYNKE-2N73675815010 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Солнцезащитные очки Мужские NIKE NIKE MODERN METAL P DZ7367 GREYNKE-2N73675815010 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Солнцезащитные очки Мужские NIKE NIKE MODERN METAL P DZ7367 GREYNKE-2N73675815010 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Солнцезащитные очки Мужские NIKE NIKE MODERN METAL P DZ7367 GREYNKE-2N73675815010 хорошее состояние - фото 4
Уценка
Солнцезащитные очки Мужские NIKE NIKE MODERN METAL P DZ7367 GREYNKE-2N73675815010 хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
  • Солнцезащитные очки Мужские NIKE NIKE MODERN METAL P DZ7367 GREYNKE-2N73675815010 хорошее состояние - фото 1
  • Солнцезащитные очки Мужские NIKE NIKE MODERN METAL P DZ7367 GREYNKE-2N73675815010 хорошее состояние - фото 2
  • Солнцезащитные очки Мужские NIKE NIKE MODERN METAL P DZ7367 GREYNKE-2N73675815010 хорошее состояние - фото 3
  • Солнцезащитные очки Мужские NIKE NIKE MODERN METAL P DZ7367 GREYNKE-2N73675815010 хорошее состояние - фото 4
  • Солнцезащитные очки Мужские NIKE NIKE MODERN METAL P DZ7367 GREYNKE-2N73675815010 хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
5 760 руб.  11 521 руб. 
Начислим 93 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734532
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки Мужские NIKE NIKE MODERN METAL P DZ7367 GREYNKE-2N73675815010 уцененный
5 760 руб. -50%
11 521 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NIKE
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Пол
мужской
Размер линз
58 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
15 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки Мужские NIKE NIKE MODERN METAL P DZ7367 GREYNKE-2N73675815010 уцененный

Причина уценки: незначительные потертости; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Солнцезащитные очки Мужские NIKE NIKE MODERN METAL P DZ7367 GREYNKE-2N73675815010 уцененный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
NIKE
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Пол
мужской
Размер линз
58 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
15 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Великобритания
Описание
Причина уценки: незначительные потертости; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Солнцезащитные очки Мужские NIKE NIKE MODERN METAL P DZ7367 GREYNKE-2N73675815010 уцененный - стоимость товара 5760 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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