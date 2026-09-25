Уцененный товар Солнцезащитные очки Мужские NIKE NIKE MODERN METAL P DZ7367 GREYNKE-2N73675815010 хорошее состояние, 734532
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%6 340 руб. 11 521 руб.
В наличии
Код товара: 734532
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 340 руб. -45%
11 521 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Пол
мужской
Размер линз
58 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
15 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки Мужские NIKE NIKE MODERN METAL P DZ7367 GREYNKE-2N73675815010 хорошее состояние
Причина уценки: незначительные потертости; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, документация
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Пол
мужской
Размер линз
58 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
15 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Великобритания
Причина уценки: незначительные потертости; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, документация
Уцененный товар Солнцезащитные очки Мужские NIKE NIKE MODERN METAL P DZ7367 GREYNKE-2N73675815010 хорошее состояние – стоимость товара 6340 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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