Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Moschino Love MOL056/S Rose Gold (20540700056HA) хорошее состояние, 734530
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%4 200 руб. 7 630 руб.
В наличии
Код товара: 734530
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Загружаем...
4 200 руб. -45%
7 630 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Пол
женский
Размер линз
56 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
16 мм
Цвет линз
коричневый
Цвет оправы
розовое золото
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Moschino Love MOL056/S Rose Gold (20540700056HA) хорошее состояние
Причина уценки: потертости на чехле; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, салфетка для очков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Пол
женский
Размер линз
56 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
16 мм
Цвет линз
коричневый
Цвет оправы
розовое золото
Страна производитель
Италия
Причина уценки: потертости на чехле; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, салфетка для очков
Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Moschino Love MOL056/S Rose Gold (20540700056HA) хорошее состояние - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4200 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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