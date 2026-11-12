Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 7051/S Matte Black (20673600357E3) уцененный, 734529
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%2 570 руб. 5 130 руб.
В наличии
Код товара: 734529
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2 570 руб. -50%
5 130 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Очки
Frame Color Code
3
Материал
пластик
Пол
унисекс
Поляризация
да
Размер линз
57 мм
Размер заушника
130 мм
Размер моста
19 мм
Цвет линз
GREY POLARIZED HIGH CONTRAST
Цвет оправы
MATTE BLACK
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 7051/S Matte Black (20673600357E3) уцененный
Причина уценки: незначительные потертости; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол
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Бренд
Тип товара
Очки
Frame Color Code
3
Материал
пластик
Пол
унисекс
Поляризация
да
Размер линз
57 мм
Размер заушника
130 мм
Размер моста
19 мм
Цвет линз
GREY POLARIZED HIGH CONTRAST
Цвет оправы
MATTE BLACK
Страна производитель
Китай
Причина уценки: незначительные потертости; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол
Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 7051/S Matte Black (20673600357E3) уцененный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2570 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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