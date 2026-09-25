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Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 7051/S Matte Black (20673600357E3) хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 734529
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Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 7051/S Matte Black (20673600357E3) хорошее состояние, 734529

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Уценка
Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 7051/S Matte Black (20673600357E3) хорошее состояние - фото 1
Уценка
Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 7051/S Matte Black (20673600357E3) хорошее состояние - фото 2
Уценка
Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 7051/S Matte Black (20673600357E3) хорошее состояние - фото 3
Уценка
Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 7051/S Matte Black (20673600357E3) хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
  • Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 7051/S Matte Black (20673600357E3) хорошее состояние - фото 1
  • Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 7051/S Matte Black (20673600357E3) хорошее состояние - фото 2
  • Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 7051/S Matte Black (20673600357E3) хорошее состояние - фото 3
  • Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 7051/S Matte Black (20673600357E3) хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
2 820 руб.  5 130 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734529
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 7051/S Matte Black (20673600357E3) хорошее состояние
2 820 руб. -45%
5 130 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
polaroid
Тип товара
Очки
Frame Color Code
3
Материал
пластик
Пол
унисекс
Поляризация
да
Размер линз
57 мм
Размер заушника
130 мм
Размер моста
19 мм
Цвет линз
GREY POLARIZED HIGH CONTRAST
Цвет оправы
MATTE BLACK
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 7051/S Matte Black (20673600357E3) хорошее состояние

Причина уценки: незначительные потертости; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол

Отзывы о товаре Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 7051/S Matte Black (20673600357E3) хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
polaroid
Тип товара
Очки
Frame Color Code
3
Материал
пластик
Пол
унисекс
Поляризация
да
Размер линз
57 мм
Размер заушника
130 мм
Размер моста
19 мм
Цвет линз
GREY POLARIZED HIGH CONTRAST
Цвет оправы
MATTE BLACK
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: незначительные потертости; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 7051/S Matte Black (20673600357E3) хорошее состояние - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2820 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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