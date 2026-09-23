Описание товара Умные часы Huawei Watch GT 6 Pro (55020FWB) Titanium

Новые часы Watch GT 6 Pro созданы для тех, кто ценит премиум-материалы, высокую автономность и расширенные возможности для спорта и здоровья. Модель с титановым браслетом и корпусом из титана и керамики сочетает в себе элегантность классического наручного аксессуара и все преимущества современного «умного» устройства. Дизайн и материалы Корпус из титаново-алюминиевого сплава + задняя панель из керамики + сапфировое стекло — обеспечивает лёгкость, высокую прочность и премиальный вид. Браслет полностью из титана, стильный и одновременно долговечный, подчёркивает премиум-класс модели. Диаметр корпуса ~ 46 мм (45,6 ? 45,6 ? 11,25 мм) и вес около 54,7 г без браслета — оптимален как для спортивного, так и для делового стиля. Безель с вертикальными отметками и скошенной кромкой добавляет характер и подчёркивает геометричность формы. Браслет рассчитан на запястье 140–210 мм. Дисплей Яркий AMOLED-экран 1,47? с разрешением 466?466 пикселей (~317 PPI). Максимальная яркость до ~3000 нит — информация остаётся читаемой даже на ярком солнце. Поддержка всегда-включённого режима (Always On Display) и возможность кастомизации циферблатов, включая использование ваших фото/видео. Производительность и автономность Аккумулятор ёмкостью ~867 мА·ч. До 21 дня работы при лёгком использовании; до 12 (или около того) дней в типичном режиме; до ~40 часов с включенным GPS-трекером. Беспроводная зарядка — удобно и без лишних кабелей. Спортивные и оздоровительные функции Поддержка более чем 100 режимов тренировок — от бега, велоспорта и йоги до гольфа и даже фридайвинга до глубины 40 м. Двойная/многополосная GNSS (GPS + другие системы) для точного позиционирования — важно на улице, в горах, во время вело- и трейл-тренировок. Мониторинг здоровья: измерение ЧСС, SpO?, температура тела, ЭКГ-датчик, контроль сна и стресса. Почему стоит выбрать именно эту модель Премиум-материалы: титановый корпус и браслет, сапфировое стекло — выглядит как классические часы, но по функционалу далеко впереди. Максимальная автономность — до трёх недель без подзарядки в лёгком режиме. Многофункциональность — от мониторинга здоровья до профессиональных спортивных режимов и много-системного GPS. Элегантный стиль и универсальность — отлично смотрится и с повседневным костюмом, и с спортивной экипировкой..