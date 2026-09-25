Уцененный товар Электрическая варочная панель Bosch PKF645BB2E черная хорошее состояние, 734509
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%14 730 руб. 24 550 руб.
В наличии
Код товара: 734509
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Загружаем...
14 730 руб. -40%
24 550 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
56х49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
583 x 48 x 513 мм
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
76х60х11
Вес, кг.
14
Описание товара Уцененный товар Электрическая варочная панель Bosch PKF645BB2E черная хорошее состояние
Причина уценки: повреждена коробка, замят один угол Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, варочная панель, документация
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
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Бренд
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
56х49 см
Развернуть
Габаритные размеры (ШхВхГ)
583 x 48 x 513 мм
Страна производитель
Германия
Причина уценки: повреждена коробка, замят один угол Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, варочная панель, документация
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
Уцененный товар Электрическая варочная панель Bosch PKF645BB2E черная хорошее состояние - стоимость товара 14730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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