Ноутбук Asus ProArt PX13 HN7306EA-LX010X Ryzen AI Max+ 395 64Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 8060S 13.3" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam Bag (90NB17X1-M00950)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ProArt PX13
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
337 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734503
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип
ноутбук
Линейка
Asus ProArt PX13
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI Max+
Модель процессора
395
Частота процессора, МГц
3
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип жесткого диска
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics 8060S
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Встроенный кард-ридер
да
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип батарей
Li-lon
Энергоемкость батареи
73 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.1
Описание товара Ноутбук Asus ProArt PX13 HN7306EA-LX010X Ryzen AI Max+ 395 64Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 8060S 13.3" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam Bag (90NB17X1-M00950)
ASUS ProArt PX13 – компактный 13.3" трансформер с OLED-экраном для профессионалов в дизайне, учебе и работе с графикой. Устройство сочетает мощный процессор и качественный дисплей для эффективного выполнения задач.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип
ноутбук
Линейка
Asus ProArt PX13
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI Max+
Модель процессора
395
Частота процессора, МГц
3
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип жесткого диска
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics 8060S
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Встроенный кард-ридер
да
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип батарей
Li-lon
Энергоемкость батареи
73 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
ASUS ProArt PX13 – компактный 13.3" трансформер с OLED-экраном для профессионалов в дизайне, учебе и работе с графикой. Устройство сочетает мощный процессор и качественный дисплей для эффективного выполнения задач.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Ноутбук Asus ProArt PX13 HN7306EA-LX010X Ryzen AI Max+ 395 64Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 8060S 13.3" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam Bag (90NB17X1-M00950) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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