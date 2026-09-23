Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-040XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-040)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-040XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-040)
Ноутбук MSI — это мощное и современное устройство, созданное для тех, кто ищет высокую производительность и надежность в повседневных задачах и развлечениях. Он оснащен процессором AMD Ryzen 7 с тактовой частотой 3,8 ГГц, обеспечивающим быструю обработку данных и отличную многозадачность. С 16 Гб оперативной памяти типа DDR5 вы сможете без труда запускать ресурсоемкие приложения и держать открытыми множество вкладок браузера. Большой экран с диагональю 17,3 дюйма на базе IPS матрицы обеспечивает насыщенные цвета и широкие углы обзора, а разрешение 1920x1080 пикселей гарантирует четкость изображения. Частота обновления экрана 144 Гц делает этот ноутбук отличным выбором для геймеров, обеспечивая плавное отображение динамичных сцен. SSD объемом 1024 Гб подарит вам достаточно места для хранения ваших файлов и улучшенную скорость загрузки системы и приложений. Благодаря поддержке Bluetooth версии 5.3 вы сможете подключать внешние устройства и аксессуары без проводов с максимальным удобством. Ноутбук весит 2,5 кг и имеет стильный черный корпус, что делает его подходящим как для дома, так и для работы в офисе или в дороге. Работает он под управлением операционной системы DOS, что позволяет пользователю установить необходимые программное обеспечение под свои нужды. MSI, известный бренд в мире электроники, гарантирует высокое качество и надежность каждого элемента данного ноутбука.
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-040XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-040)