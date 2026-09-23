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Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP7ET) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP7ET)

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Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP7ET) - фото 1
Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP7ET) - фото 2
Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP7ET) - фото 3
Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP7ET) - фото 4
Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP7ET) - фото 5
Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP7ET) - фото 6
Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP7ET) - фото 7
Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP7ET) - фото 8
Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP7ET) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP ProBook 440 G11
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP7ET) - фото 1
  • Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP7ET) - фото 2
  • Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP7ET) - фото 3
  • Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP7ET) - фото 4
  • Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP7ET) - фото 5
  • Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP7ET) - фото 6
  • Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP7ET) - фото 7
  • Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP7ET) - фото 8
  • Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP7ET) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
77 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734500
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP ProBook 440 G11
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP7ET)

Ноутбук HP сочетает в себе современные технологии и элегантный дизайн, подчеркивая ваше чувство стиля и профессионализм. Изготовленный из высококачественного алюминия, он обеспечивает легкость и прочность, что делает его идеальным спутником в путешествиях и деловых поездках. Вес всего 1,39 кг позволяет легко переносить его в сумке, а 14-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 на матрице IPS гарантирует четкость и насыщенность изображения под любым углом. Мощный 12-ядерный процессор Intel с поддержкой передовой оперативной памяти типа DDR5 объемом 16 Гб обеспечивает мгновенный отклик и позволяет работать с множеством приложений одновременно. С SSD объемом 512 Гб вы сможете хранить все необходимые файлы, программы и мультимедийные данные, не беспокоясь о дефиците места. Одним из плюсов этого ноутбука является наличие подсветки клавиатуры, что делает его удобным для работы в условиях недостаточной освещенности. Также стоит отметить современный уровень безопасности, обеспечиваемый встроенным сканером отпечатка пальца, который позволит защитить ваши данные от постороннего доступа. Ноутбук оборудован двумя портами USB Type-C для быстрой передачи данных и подключения периферийных устройств. А благодаря технологии Bluetooth версии v5.3, беспроводное соединение станет еще более стабильным и эффективным, позволяя вам подключать наушники, мыши и другие устройства без каких-либо усилий. Этот ноутбук отлично подойдет как для работы, так и для развлечений, открывая перед вами безграничные возможности благодаря своей высокой производительности и элегантности.

Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP7ET)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP ProBook 440 G11
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Развернуть
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук HP сочетает в себе современные технологии и элегантный дизайн, подчеркивая ваше чувство стиля и профессионализм. Изготовленный из высококачественного алюминия, он обеспечивает легкость и прочность, что делает его идеальным спутником в путешествиях и деловых поездках. Вес всего 1,39 кг позволяет легко переносить его в сумке, а 14-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 на матрице IPS гарантирует четкость и насыщенность изображения под любым углом. Мощный 12-ядерный процессор Intel с поддержкой передовой оперативной памяти типа DDR5 объемом 16 Гб обеспечивает мгновенный отклик и позволяет работать с множеством приложений одновременно. С SSD объемом 512 Гб вы сможете хранить все необходимые файлы, программы и мультимедийные данные, не беспокоясь о дефиците места. Одним из плюсов этого ноутбука является наличие подсветки клавиатуры, что делает его удобным для работы в условиях недостаточной освещенности. Также стоит отметить современный уровень безопасности, обеспечиваемый встроенным сканером отпечатка пальца, который позволит защитить ваши данные от постороннего доступа. Ноутбук оборудован двумя портами USB Type-C для быстрой передачи данных и подключения периферийных устройств. А благодаря технологии Bluetooth версии v5.3, беспроводное соединение станет еще более стабильным и эффективным, позволяя вам подключать наушники, мыши и другие устройства без каких-либо усилий. Этот ноутбук отлично подойдет как для работы, так и для развлечений, открывая перед вами безграничные возможности благодаря своей высокой производительности и элегантности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP7ET) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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