Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP5ET)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP5ET)
Ноутбук HP представляет собой мощное и стильное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Этот тонкий и легкий ноутбук весом 1,74 кг обладает диагональю экрана 16 дюймов с разрешением 1920x1200. Экран выполнен по технологии IPS, что обеспечивает великолепное качество изображения с яркими и насыщенными цветами и широкими углами обзора. Корпус ноутбука имеет элегантную серебристую отделку. В основе производительности ноутбука лежит мощный процессор от компании Intel с 12 ядрами, который в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и быстродействующим SSD на 512 Гб обеспечивает высокую скорость обработки данных и дает возможность легко справляться с многозадачностью. Ноутбук также оборудован двумя портами USB Type-C, которые обеспечивают удобное подключение периферийных устройств и быстрое зарядное устройство. Для безопасности ноутбук оснащен сканером отпечатка пальца, обеспечивая надежную защиту ваших данных. Комфорт при работе в условиях недостаточной освещенности позволяет интегрированная подсветка клавиатуры. Ноутбук поддерживает последнюю версию Bluetooth v5.3, позволяя легко подключать беспроводные устройства. Этот ноутбук от HP является идеальным выбором для тех, кто ценит производительность, стиль и инновации в едином устройстве.
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Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP5ET)