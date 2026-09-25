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Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP4ET) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP4ET)

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Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP4ET) - фото 1
Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP4ET) - фото 2
Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP4ET) - фото 3
Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP4ET) - фото 4
Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP4ET) - фото 5
Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP4ET) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP Probook 460
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP4ET) - фото 1
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP4ET) - фото 2
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP4ET) - фото 3
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP4ET) - фото 4
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP4ET) - фото 5
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP4ET) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 640 руб. 
Начислим 1355 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734498
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP4ET)
84 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Probook 460
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
1.75

Описание товара Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP4ET)

HP предлагает невероятно сбалансированный ноутбук с мощным 12-ядерным процессором Intel Core Ultra 5 — идеальное решение для многозадачности, работы и творчества. Просторный 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 подарит четкое изображение и поможет продуктивно работать с документами, графикой или смотреть любимые фильмы. Объём оперативной памяти — 16 Гб, а современный SSD на 512 Гб гарантируют быструю загрузку и мгновенную реакцию системы. Легкий корпус из алюминия (всего 1,74 кг) делает ноутбук мобильным спутником для поездок и работы в пути. Удобная клавиатура с подсветкой позволит комфортно трудиться в любое время суток. Для надёжной защиты данных встроен сканер отпечатка пальца. Два порта USB Type-C расширяют возможности подключения, а современная версия Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильную и быструю связь с устройствами. Модель поставляется без операционной системы, чтобы вы могли выбрать оптимальное решение для себя.

Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP4ET)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Probook 460
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
HP предлагает невероятно сбалансированный ноутбук с мощным 12-ядерным процессором Intel Core Ultra 5 — идеальное решение для многозадачности, работы и творчества. Просторный 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 подарит четкое изображение и поможет продуктивно работать с документами, графикой или смотреть любимые фильмы. Объём оперативной памяти — 16 Гб, а современный SSD на 512 Гб гарантируют быструю загрузку и мгновенную реакцию системы. Легкий корпус из алюминия (всего 1,74 кг) делает ноутбук мобильным спутником для поездок и работы в пути. Удобная клавиатура с подсветкой позволит комфортно трудиться в любое время суток. Для надёжной защиты данных встроен сканер отпечатка пальца. Два порта USB Type-C расширяют возможности подключения, а современная версия Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильную и быструю связь с устройствами. Модель поставляется без операционной системы, чтобы вы могли выбрать оптимальное решение для себя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP4ET) - по цене 84640 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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