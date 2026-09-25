Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP4ET)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP4ET)
HP предлагает невероятно сбалансированный ноутбук с мощным 12-ядерным процессором Intel Core Ultra 5 — идеальное решение для многозадачности, работы и творчества. Просторный 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 подарит четкое изображение и поможет продуктивно работать с документами, графикой или смотреть любимые фильмы. Объём оперативной памяти — 16 Гб, а современный SSD на 512 Гб гарантируют быструю загрузку и мгновенную реакцию системы. Легкий корпус из алюминия (всего 1,74 кг) делает ноутбук мобильным спутником для поездок и работы в пути. Удобная клавиатура с подсветкой позволит комфортно трудиться в любое время суток. Для надёжной защиты данных встроен сканер отпечатка пальца. Два порта USB Type-C расширяют возможности подключения, а современная версия Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильную и быструю связь с устройствами. Модель поставляется без операционной системы, чтобы вы могли выбрать оптимальное решение для себя.
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Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP4ET)