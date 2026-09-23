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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Raider 18
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Объем SSD
2048 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
464 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734495
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Описание товара Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WJ-1050RU Core Ultra 9 290HX Plus 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (9S7-182462-1050)
Этот ноутбук MSI создан для тех, кто ждёт невозможного: 18-дюймовый экран с восхитительным разрешением 3840x2400 погружает в детали, а целых 24 ядра процессора Intel и 64 Гб оперативной памяти разгоняют любую задачу — от тяжёлого монтажа до игр на ультра-настройках. 2 ТБ SSD обеспечивают впечатляющий запас скорости и места для хранения, а 24 Гб видеопамяти справятся с современными графическими вызовами. Благодаря весу 3,6 кг ноутбук остаётся достаточно мобильным для тех, кто не сидит на месте, а корпус из алюминия — признак надёжности и премиального стиля. Встроенный кард-ридер и два порта USB Type-C делают любые подключения удобными, а сканер отпечатка пальца бережёт ваши данные. Подсветка клавиатуры добавляет комфорта при работе в тёмное время, а Windows 11 Home — сразу готова к продуктивности из коробки. Bluetooth v5.4 подарит быстрые и стабильные беспроводные соединения.
Этот ноутбук MSI создан для тех, кто ждёт невозможного: 18-дюймовый экран с восхитительным разрешением 3840x2400 погружает в детали, а целых 24 ядра процессора Intel и 64 Гб оперативной памяти разгоняют любую задачу — от тяжёлого монтажа до игр на ультра-настройках. 2 ТБ SSD обеспечивают впечатляющий запас скорости и места для хранения, а 24 Гб видеопамяти справятся с современными графическими вызовами. Благодаря весу 3,6 кг ноутбук остаётся достаточно мобильным для тех, кто не сидит на месте, а корпус из алюминия — признак надёжности и премиального стиля. Встроенный кард-ридер и два порта USB Type-C делают любые подключения удобными, а сканер отпечатка пальца бережёт ваши данные. Подсветка клавиатуры добавляет комфорта при работе в тёмное время, а Windows 11 Home — сразу готова к продуктивности из коробки. Bluetooth v5.4 подарит быстрые и стабильные беспроводные соединения.
Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WJ-1050RU Core Ultra 9 290HX Plus 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (9S7-182462-1050) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WJ-1050RU Core Ultra 9 290HX Plus 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (9S7-182462-1050)