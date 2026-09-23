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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Titan 18 HX
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Объем SSD
2048 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
511 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734494
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Описание товара Ноутбук MSI Titan 18 HX A2WJ-1049RU Core Ultra 9 290HX Plus 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX5090 24Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-182411-1049)
MSI предлагает ноутбук, который поражает своими возможностями. Гигантский 18-дюймовый экран с впечатляющим разрешением 3840x2400 подарит невероятную детализацию и невероятно чёткую картинку — идеально для работы с графикой, редактирования видео и любых мультимедийных задач. Производительность здесь на высоте: 24-ядерный процессор Intel и 64 Гб оперативной памяти без труда справятся даже с самыми ресурсоёмкими программами. Объём SSD на 2048 Гб означает, что места хватит для огромных проектов и коллекций файлов, а выделенная видеопамять 24 Гб — мечта для геймеров и профессионалов, работающих с 3D-графикой.
Ноутбук поддерживает новейший Bluetooth v5.4 для быстрой беспроводной связи. Встроенный кард-ридер экономит время: переносите фото и данные с карт памяти в одно движение. Два порта USB Type-C расширяют возможности подключения к современной периферии. Подсветка клавиатуры обеспечивает комфортную работу в любое время суток. Управлять всем этим удобно благодаря свежей системе Windows 11 Home. Да, весит ноутбук 3,6 кг — зато внутри настоящая рабочая станция, готовая к самым сложным задачам.
MSI предлагает ноутбук, который поражает своими возможностями. Гигантский 18-дюймовый экран с впечатляющим разрешением 3840x2400 подарит невероятную детализацию и невероятно чёткую картинку — идеально для работы с графикой, редактирования видео и любых мультимедийных задач. Производительность здесь на высоте: 24-ядерный процессор Intel и 64 Гб оперативной памяти без труда справятся даже с самыми ресурсоёмкими программами. Объём SSD на 2048 Гб означает, что места хватит для огромных проектов и коллекций файлов, а выделенная видеопамять 24 Гб — мечта для геймеров и профессионалов, работающих с 3D-графикой.
Ноутбук поддерживает новейший Bluetooth v5.4 для быстрой беспроводной связи. Встроенный кард-ридер экономит время: переносите фото и данные с карт памяти в одно движение. Два порта USB Type-C расширяют возможности подключения к современной периферии. Подсветка клавиатуры обеспечивает комфортную работу в любое время суток. Управлять всем этим удобно благодаря свежей системе Windows 11 Home. Да, весит ноутбук 3,6 кг — зато внутри настоящая рабочая станция, готовая к самым сложным задачам.
Ноутбук MSI Titan 18 HX A2WJ-1049RU Core Ultra 9 290HX Plus 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX5090 24Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-182411-1049) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Titan 18 HX A2WJ-1049RU Core Ultra 9 290HX Plus 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX5090 24Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-182411-1049)