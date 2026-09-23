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Ноутбук Kvadra Nau LE15T Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS120R_5A4861) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Kvadra Nau LE15T Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS120R_5A4861)

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Ноутбук Kvadra Nau LE15T Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS120R_5A4861) - фото 1
Ноутбук Kvadra Nau LE15T Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS120R_5A4861) - фото 2
Ноутбук Kvadra Nau LE15T Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS120R_5A4861) - фото 3
Ноутбук Kvadra Nau LE15T Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS120R_5A4861) - фото 4
Ноутбук Kvadra Nau LE15T Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS120R_5A4861) - фото 5
Ноутбук Kvadra Nau LE15T Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS120R_5A4861) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
KVADRA Nau LE15T
Операционная система
без ОС
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Kvadra Nau LE15T Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS120R_5A4861) - фото 1
  • Ноутбук Kvadra Nau LE15T Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS120R_5A4861) - фото 2
  • Ноутбук Kvadra Nau LE15T Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS120R_5A4861) - фото 3
  • Ноутбук Kvadra Nau LE15T Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS120R_5A4861) - фото 4
  • Ноутбук Kvadra Nau LE15T Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS120R_5A4861) - фото 5
  • Ноутбук Kvadra Nau LE15T Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS120R_5A4861) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
109 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734493
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Характеристики

Бренд
Kvadra
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
KVADRA Nau LE15T
Операционная система
без ОС
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1335U
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
55 Втч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.86

Описание товара Ноутбук Kvadra Nau LE15T Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS120R_5A4861)

Ноутбук Kvadra — это стильное и мощное устройство, созданное, чтобы удовлетворить потребности как профессионалов, так и обычных пользователей. С весом всего 1,8 кг и диагональю экрана 15,6 дюйма, этот ноутбук сочетает в себе портативность и удобство использования. Эта модель оснащена высокопроизводительным процессором Intel Core i5 с десятью ядрами, обеспечивающим впечатляющую производительность при решении любых задач. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ типа DDR4, что гарантирует быструю обработку данных и многозадачность. Для хранения данных предусмотрен SSD-диск объемом 512 ГБ, обеспечивающий молниеносный доступ к вашим файлам и приложениям. Ноутбук Kvadra оборудован широкоформатным экраном с разрешением 1920x1080 пикселей, выполненным на базе матрицы IPS, что обещает четкое изображение с насыщенными цветами и широкой цветовой гаммой. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, обеспечивая плавное отображение движений. Устройство выполнено в стильном графитовом цвете и не оснащено предустановленной операционной системой, предоставляя пользователям возможность выбора программы, наиболее подходящей под их нужды. Тип накопителя SSD и современные компоненты делают ноутбук Kvadra идеальным решением для всех, кто ценит скорость, надежность и комфорт.

Отзывы о товаре Ноутбук Kvadra Nau LE15T Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS120R_5A4861)




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Характеристики
Бренд
Kvadra
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
KVADRA Nau LE15T
Операционная система
без ОС
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1335U
Развернуть
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
55 Втч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Kvadra — это стильное и мощное устройство, созданное, чтобы удовлетворить потребности как профессионалов, так и обычных пользователей. С весом всего 1,8 кг и диагональю экрана 15,6 дюйма, этот ноутбук сочетает в себе портативность и удобство использования. Эта модель оснащена высокопроизводительным процессором Intel Core i5 с десятью ядрами, обеспечивающим впечатляющую производительность при решении любых задач. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ типа DDR4, что гарантирует быструю обработку данных и многозадачность. Для хранения данных предусмотрен SSD-диск объемом 512 ГБ, обеспечивающий молниеносный доступ к вашим файлам и приложениям. Ноутбук Kvadra оборудован широкоформатным экраном с разрешением 1920x1080 пикселей, выполненным на базе матрицы IPS, что обещает четкое изображение с насыщенными цветами и широкой цветовой гаммой. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, обеспечивая плавное отображение движений. Устройство выполнено в стильном графитовом цвете и не оснащено предустановленной операционной системой, предоставляя пользователям возможность выбора программы, наиболее подходящей под их нужды. Тип накопителя SSD и современные компоненты делают ноутбук Kvadra идеальным решением для всех, кто ценит скорость, надежность и комфорт.
Самовывоз
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Отзывы


Ноутбук Kvadra Nau LE15T Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS120R_5A4861) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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