Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-44P-R01T Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.DJZEX.001)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-44P-R01T Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.DJZEX.001)
Этот ноутбук Acer — отличный выбор для тех, кто ценит баланс производительности и мобильности. Большой 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 подарит комфорт при работе и развлечениях: картинка сочная и чёткая, детали не теряются. Мощный процессор AMD Ryzen 5 и современная видеокарта AMD Radeon Graphics позволяют не задумываться о скорости при многозадачной работе, создании контента или любимых играх. Встроенный SSD на 512 Гб гарантирует быструю загрузку файлов и приложений, а 16 Гб оперативной памяти подходят даже для «тяжёлых» задач. Есть кард-ридер — удобно для фотографов и тех, кто часто работает с флеш-картами. Модель поставляется без операционной системы — вы сами решаете, какой софт установить. Корпус из пластика делает ноутбук лёгким, а Bluetooth v5.1 позволяет быстро подключать беспроводные устройства.
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Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-44P-R01T Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.DJZEX.001)