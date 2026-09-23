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Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-44P-R01T Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.DJZEX.001) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-44P-R01T Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.DJZEX.001)

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Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-44P-R01T Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.DJZEX.001) - фото 1
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-44P-R01T Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.DJZEX.001) - фото 2
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-44P-R01T Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.DJZEX.001) - фото 3
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-44P-R01T Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.DJZEX.001) - фото 4
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-44P-R01T Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.DJZEX.001) - фото 5
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-44P-R01T Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.DJZEX.001) - фото 6
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-44P-R01T Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.DJZEX.001) - фото 7
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-44P-R01T Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.DJZEX.001) - фото 8
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-44P-R01T Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.DJZEX.001) - фото 9
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-44P-R01T Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.DJZEX.001) - фото 10
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-44P-R01T Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.DJZEX.001) - фото 11
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-44P-R01T Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.DJZEX.001) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-44P-R01T Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.DJZEX.001) - фото 1
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-44P-R01T Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.DJZEX.001) - фото 2
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-44P-R01T Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.DJZEX.001) - фото 3
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-44P-R01T Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.DJZEX.001) - фото 4
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-44P-R01T Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.DJZEX.001) - фото 5
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-44P-R01T Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.DJZEX.001) - фото 6
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-44P-R01T Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.DJZEX.001) - фото 7
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-44P-R01T Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.DJZEX.001) - фото 8
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-44P-R01T Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.DJZEX.001) - фото 9
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-44P-R01T Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.DJZEX.001) - фото 10
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-44P-R01T Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.DJZEX.001) - фото 11
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-44P-R01T Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.DJZEX.001) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734492
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
58 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х6
Вес, кг.
1.8

Описание товара Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-44P-R01T Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.DJZEX.001)

Этот ноутбук Acer — отличный выбор для тех, кто ценит баланс производительности и мобильности. Большой 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 подарит комфорт при работе и развлечениях: картинка сочная и чёткая, детали не теряются. Мощный процессор AMD Ryzen 5 и современная видеокарта AMD Radeon Graphics позволяют не задумываться о скорости при многозадачной работе, создании контента или любимых играх. Встроенный SSD на 512 Гб гарантирует быструю загрузку файлов и приложений, а 16 Гб оперативной памяти подходят даже для «тяжёлых» задач. Есть кард-ридер — удобно для фотографов и тех, кто часто работает с флеш-картами. Модель поставляется без операционной системы — вы сами решаете, какой софт установить. Корпус из пластика делает ноутбук лёгким, а Bluetooth v5.1 позволяет быстро подключать беспроводные устройства.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-44P-R01T Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.DJZEX.001)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
58 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Acer — отличный выбор для тех, кто ценит баланс производительности и мобильности. Большой 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 подарит комфорт при работе и развлечениях: картинка сочная и чёткая, детали не теряются. Мощный процессор AMD Ryzen 5 и современная видеокарта AMD Radeon Graphics позволяют не задумываться о скорости при многозадачной работе, создании контента или любимых играх. Встроенный SSD на 512 Гб гарантирует быструю загрузку файлов и приложений, а 16 Гб оперативной памяти подходят даже для «тяжёлых» задач. Есть кард-ридер — удобно для фотографов и тех, кто часто работает с флеш-картами. Модель поставляется без операционной системы — вы сами решаете, какой софт установить. Корпус из пластика делает ноутбук лёгким, а Bluetooth v5.1 позволяет быстро подключать беспроводные устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-44P-R01T Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.DJZEX.001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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