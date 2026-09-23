Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01CTSA)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01CTSA)
Этот ноутбук Lenovo является отличным выбором для тех, кто ищет мощное и функциональное устройство для работы, учебы или развлечений. Оснащенный современным процессором от Intel, он гарантирует высокую производительность и быстрое выполнение множества задач. Диагональ экрана 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 пикселей обеспечивает четкое и яркое изображение, идеально подходящее как для работы с текстами, так и для просмотра мультимедийного контента. Корпус, выполненный из прочного пластика, устойчив к повседневным нагрузкам и надежно защищает внутренние компоненты устройства. Ноутбук оснащен 16 Гб оперативной памяти, что позволяет без труда работать с несколькими приложениями одновременно. Объем SSD на 512 Гб обеспечивает быстрый доступ к данным и достаточно места для хранения всех необходимых файлов и программ. За графику отвечает дискретная видеокарта с 6 Гб видеопамяти, что позволяет комфортно использовать ноутбук для работы с графикой или игр. Подсветка клавиатуры обеспечивает удобство работы в условиях плохого освещения. Ноутбук поддерживает современный стандарт Bluetooth 5.2, позволяя подключать различные периферийные устройства. Наличие порта USB Type-C расширяет возможности подключения, обеспечивая быстрое и удобное подключение различных аксессуаров и устройств. Устройство поставляется без предустановленной операционной системы, предоставляя пользователю свободу выбора наиболее подходящего программного обеспечения. Li-Pol аккумулятор обеспечивает длительное время работы без подзарядки, делая этот ноутбук идеальным спутником на каждый день. Весит устройство всего 2,38 кг, что делает его удобным в транспортировке.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01CTSA)