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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01CTSA) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01CTSA)

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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01CTSA) - фото 1
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01CTSA) - фото 2
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01CTSA) - фото 3
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01CTSA) - фото 4
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01CTSA) - фото 5
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01CTSA) - фото 6
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01CTSA) - фото 7
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01CTSA) - фото 8
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01CTSA) - фото 9
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01CTSA) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo LOQ 15IRX9
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01CTSA) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01CTSA) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01CTSA) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01CTSA) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01CTSA) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01CTSA) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01CTSA) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01CTSA) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01CTSA) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01CTSA) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
92 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734491
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo LOQ 15IRX9
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13650HX
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
14
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01CTSA)

Этот ноутбук Lenovo является отличным выбором для тех, кто ищет мощное и функциональное устройство для работы, учебы или развлечений. Оснащенный современным процессором от Intel, он гарантирует высокую производительность и быстрое выполнение множества задач. Диагональ экрана 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 пикселей обеспечивает четкое и яркое изображение, идеально подходящее как для работы с текстами, так и для просмотра мультимедийного контента. Корпус, выполненный из прочного пластика, устойчив к повседневным нагрузкам и надежно защищает внутренние компоненты устройства. Ноутбук оснащен 16 Гб оперативной памяти, что позволяет без труда работать с несколькими приложениями одновременно. Объем SSD на 512 Гб обеспечивает быстрый доступ к данным и достаточно места для хранения всех необходимых файлов и программ. За графику отвечает дискретная видеокарта с 6 Гб видеопамяти, что позволяет комфортно использовать ноутбук для работы с графикой или игр. Подсветка клавиатуры обеспечивает удобство работы в условиях плохого освещения. Ноутбук поддерживает современный стандарт Bluetooth 5.2, позволяя подключать различные периферийные устройства. Наличие порта USB Type-C расширяет возможности подключения, обеспечивая быстрое и удобное подключение различных аксессуаров и устройств. Устройство поставляется без предустановленной операционной системы, предоставляя пользователю свободу выбора наиболее подходящего программного обеспечения. Li-Pol аккумулятор обеспечивает длительное время работы без подзарядки, делая этот ноутбук идеальным спутником на каждый день. Весит устройство всего 2,38 кг, что делает его удобным в транспортировке.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01CTSA)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo LOQ 15IRX9
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13650HX
Частота процессора, ГГц
2.6
Развернуть
Количество ядер процессора
14
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Lenovo является отличным выбором для тех, кто ищет мощное и функциональное устройство для работы, учебы или развлечений. Оснащенный современным процессором от Intel, он гарантирует высокую производительность и быстрое выполнение множества задач. Диагональ экрана 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 пикселей обеспечивает четкое и яркое изображение, идеально подходящее как для работы с текстами, так и для просмотра мультимедийного контента. Корпус, выполненный из прочного пластика, устойчив к повседневным нагрузкам и надежно защищает внутренние компоненты устройства. Ноутбук оснащен 16 Гб оперативной памяти, что позволяет без труда работать с несколькими приложениями одновременно. Объем SSD на 512 Гб обеспечивает быстрый доступ к данным и достаточно места для хранения всех необходимых файлов и программ. За графику отвечает дискретная видеокарта с 6 Гб видеопамяти, что позволяет комфортно использовать ноутбук для работы с графикой или игр. Подсветка клавиатуры обеспечивает удобство работы в условиях плохого освещения. Ноутбук поддерживает современный стандарт Bluetooth 5.2, позволяя подключать различные периферийные устройства. Наличие порта USB Type-C расширяет возможности подключения, обеспечивая быстрое и удобное подключение различных аксессуаров и устройств. Устройство поставляется без предустановленной операционной системы, предоставляя пользователю свободу выбора наиболее подходящего программного обеспечения. Li-Pol аккумулятор обеспечивает длительное время работы без подзарядки, делая этот ноутбук идеальным спутником на каждый день. Весит устройство всего 2,38 кг, что делает его удобным в транспортировке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01CTSA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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