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Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 24Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE34LL/A) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 24Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE34LL/A)

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Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 24Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE34LL/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 24Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE34LL/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 24Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE34LL/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 24Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE34LL/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 24Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE34LL/A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MacBook Pro (Apple)
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Объем оперативной памяти
24 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 24Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE34LL/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 24Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE34LL/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 24Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE34LL/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 24Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE34LL/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 24Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE34LL/A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
225 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734488
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
MacBook Pro (Apple)
Трансформер
Нет
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
M5
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M5 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI, 3 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х8
Вес, кг.
4.2

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 24Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE34LL/A)

Компактный и лёгкий ультрабук Apple весит всего 1,55 кг — идеален для тех, кто всегда в движении. Большой 14,2-дюймовый экран с четким разрешением 3024x1964 идеально подходит для работы с графикой, просмотра контента или многозадачной работы. Мощный процессор серии Apple M5 и внушительные 24 Гб оперативной памяти позволят легко справиться с любыми задачами, а встроенный SSD на 1024 Гб обеспечит мгновенный доступ к вашим файлам и приложениям. Поддержка Bluetooth v5.3 и три разъёма USB Type-C добавляют свобод и удобства в подключении аксессуаров. Встроенный кард-ридер будет особо полезен для любителей фото и видео. Металлический корпус сочетается с изысканным дизайном и прочностью. Подсветка клавиатуры позволит с комфортом работать даже ночью, а сканер отпечатка пальца обеспечит быстрое и безопасное включение. Ультрабук работает на Mac OS для максимальной производительности.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 24Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE34LL/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
MacBook Pro (Apple)
Трансформер
Нет
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
M5
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M5 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI, 3 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и лёгкий ультрабук Apple весит всего 1,55 кг — идеален для тех, кто всегда в движении. Большой 14,2-дюймовый экран с четким разрешением 3024x1964 идеально подходит для работы с графикой, просмотра контента или многозадачной работы. Мощный процессор серии Apple M5 и внушительные 24 Гб оперативной памяти позволят легко справиться с любыми задачами, а встроенный SSD на 1024 Гб обеспечит мгновенный доступ к вашим файлам и приложениям. Поддержка Bluetooth v5.3 и три разъёма USB Type-C добавляют свобод и удобства в подключении аксессуаров. Встроенный кард-ридер будет особо полезен для любителей фото и видео. Металлический корпус сочетается с изысканным дизайном и прочностью. Подсветка клавиатуры позволит с комфортом работать даже ночью, а сканер отпечатка пальца обеспечит быстрое и безопасное включение. Ультрабук работает на Mac OS для максимальной производительности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 24Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE34LL/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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