Ноутбук HP EliteBook 660 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (C9SB7U8)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук HP EliteBook 660 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (C9SB7U8)
Представляем вам ноутбук HP — стильное и мощное решение для современных пользователей, стремящихся к высокой производительности и портативности. Этот ноутбук обладает рядом впечатляющих характеристик, делающих его отличным выбором как для работы, так и для развлечений. Сердцем ноутбука является 12-ядерный процессор Intel с тактовой частотой 1,3 ГГц, обеспечивающий высокую скорость обработки данных и плавную работу в многозадачном режиме. С объемом оперативной памяти 16 Гб типа DDR5 и интегрированным SSD накопителем на 512 Гб, этот ноутбук гарантирует быструю загрузку операционной системы Windows 11 Pro и эффективное хранение ваших данных. Экран диагональю 16 дюймов с разрешением 1920x1200 пикселей — это ваш идеальный спутник для просмотра мультимедийного контента и работы с графикой. Матрица IPS обеспечивает яркие цвета и широкие углы обзора, а частота обновления в 60 Гц обеспечивает плавное изображение. Для беспроводного подключения ноутбук поддерживает Bluetooth версии 5.3, позволяя легко и просто передавать данные на другие устройства. Стильный серебристый корпус и вес всего 1,74 кг делают этот ноутбук удобным для переноски, добавляя элемент элегантности вашему имиджу. Не упустите возможность стать владельцем этого многофункционального устройства, идеально подходящего для любых задач.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 83 790 руб.20948 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3" IPS Core i7 13620H 1...
-
В наличииЦена 83 860 руб.20965 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 84 510 руб.21128 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 84 650 руб.21163 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU982 17.3" IPS FHD blue (Core ...
-
В наличииЦена 84 650 руб.21163 руб. в СплитНоутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCQ-HN031 AMD Ryzen 7 170/16Gb ...
-
В наличииЦена 84 650 руб.21163 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 15 F1MG-1099RU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Inte...
-
В наличииЦена 85 440 руб.21360 руб. в СплитНоутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN044 Graphite Black (90NR0...
-
В наличииЦена 86 870 руб.21718 руб. в СплитНоутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6" IPS FHD Core i5 13420H 16Gb ...
-
В наличииЦена 87 970 руб.21993 руб. в СплитНоутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I516512B7D Core 5 120U ...
-
В наличииЦена 87 970 руб.21993 руб. в СплитНоутбук Asus Expertbook B1503CVA-I716512B0D 15,6" FHD Core 7 150...
-
В наличииЦена 87 970 руб.21993 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 4 G1i 14" Ultra 5 225U/ 16GB/512GB SSD Silver...
-
В наличииЦена 87 970 руб.21993 руб. в СплитASUS VivoBook 17 X1704-AU1159 [90NB13X2-M00RH0] Blue 17.3" {FHD ...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 660 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (C9SB7U8)