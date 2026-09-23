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Ноутбук HP EliteBook 860 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A6TD8UT) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP EliteBook 860 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A6TD8UT)

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Ноутбук HP EliteBook 860 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A6TD8UT)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP EliteBook 860 G11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
98 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734485
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP EliteBook 860 G11
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Тип накопителя
SSD
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.85

Описание товара Ноутбук HP EliteBook 860 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A6TD8UT)

Ноутбук HP сочетает в себе элегантный дизайн и мощные технические характеристики, что делает его идеальным выбором для работы и развлечений. Этот стильный ноутбук выполнен в прочном алюминиевом корпусе и весит всего 1,72 кг, что обеспечивает его удобство при переноске. Устройство оснащено 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920x1200, что обеспечивает яркие и четкие изображения, а современная операционная система Windows 11 Pro добавляет удобства в повседневную работу. Железное сердце ноутбука представлено 12-ядерным процессором Intel, который обеспечивает высокую производительность и быструю обработку данных. Ноутбук имеет 16 Гб оперативной памяти типа DDR5, что в сочетании с SSD-накопителем объемом 512 Гб позволяет быстро загружать приложения и эффективно хранить большие объемы информации. Для удобства подключения предусмотрен встроенный кард-ридер и поддержка Bluetooth версии 5.3, что облегчает обмен данными с различными устройствами. Пользователи по достоинству оценят подсветку клавиатуры, что позволит комфортно работать в условиях недостаточной освещенности, и сканер отпечатка пальца, который гарантирует повышенный уровень безопасности ваших данных. Этот ноутбук HP станет надежным партнером для тех, кто ценит производительность, современные технологии и стиль.

Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 860 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A6TD8UT)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP EliteBook 860 G11
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Тип накопителя
SSD
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Развернуть
Тип аккумулятора
Li-lon
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук HP сочетает в себе элегантный дизайн и мощные технические характеристики, что делает его идеальным выбором для работы и развлечений. Этот стильный ноутбук выполнен в прочном алюминиевом корпусе и весит всего 1,72 кг, что обеспечивает его удобство при переноске. Устройство оснащено 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920x1200, что обеспечивает яркие и четкие изображения, а современная операционная система Windows 11 Pro добавляет удобства в повседневную работу. Железное сердце ноутбука представлено 12-ядерным процессором Intel, который обеспечивает высокую производительность и быструю обработку данных. Ноутбук имеет 16 Гб оперативной памяти типа DDR5, что в сочетании с SSD-накопителем объемом 512 Гб позволяет быстро загружать приложения и эффективно хранить большие объемы информации. Для удобства подключения предусмотрен встроенный кард-ридер и поддержка Bluetooth версии 5.3, что облегчает обмен данными с различными устройствами. Пользователи по достоинству оценят подсветку клавиатуры, что позволит комфортно работать в условиях недостаточной освещенности, и сканер отпечатка пальца, который гарантирует повышенный уровень безопасности ваших данных. Этот ноутбук HP станет надежным партнером для тех, кто ценит производительность, современные технологии и стиль.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP EliteBook 860 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A6TD8UT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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