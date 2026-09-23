Ноутбук HP EliteBook 860 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A6TD8UT)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP EliteBook 860 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A6TD8UT)
Ноутбук HP сочетает в себе элегантный дизайн и мощные технические характеристики, что делает его идеальным выбором для работы и развлечений. Этот стильный ноутбук выполнен в прочном алюминиевом корпусе и весит всего 1,72 кг, что обеспечивает его удобство при переноске. Устройство оснащено 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920x1200, что обеспечивает яркие и четкие изображения, а современная операционная система Windows 11 Pro добавляет удобства в повседневную работу. Железное сердце ноутбука представлено 12-ядерным процессором Intel, который обеспечивает высокую производительность и быструю обработку данных. Ноутбук имеет 16 Гб оперативной памяти типа DDR5, что в сочетании с SSD-накопителем объемом 512 Гб позволяет быстро загружать приложения и эффективно хранить большие объемы информации. Для удобства подключения предусмотрен встроенный кард-ридер и поддержка Bluetooth версии 5.3, что облегчает обмен данными с различными устройствами. Пользователи по достоинству оценят подсветку клавиатуры, что позволит комфортно работать в условиях недостаточной освещенности, и сканер отпечатка пальца, который гарантирует повышенный уровень безопасности ваших данных. Этот ноутбук HP станет надежным партнером для тех, кто ценит производительность, современные технологии и стиль.
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Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 860 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A6TD8UT)