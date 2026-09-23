Ноутбук HP ProBook 4 G1a Ryzen 5 230 16Gb SSD256Gb AMD Radeon 760M 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BM2S8UT)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP ProBook 4 G1a Ryzen 5 230 16Gb SSD256Gb AMD Radeon 760M 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BM2S8UT)
Ноутбук HP – это сочетание современных технологий и элегантного дизайна, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. С экраном диагональю 16 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей этот ноутбук обеспечивает четкое и яркое изображение благодаря IPS-матрице, что делает его идеальным выбором для работы с графикой, просмотра фильмов и игр. В основе производительности ноутбука лежит шестиядерный процессор от AMD, который в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти и высокопроизводительным графическим контроллером AMD Radeon 760M делает данный ноутбук мощным инструментом для многозадачности и обработки ресурсоемких приложений. Вес устройства составляет всего 1,75 кг, что делает его удобным для переноски. Корпус выполнен из алюминия, что обеспечивает легкость и прочность конструкции. Безупречный стиль дополняется наличием подсветки клавиатуры, что добавляет комфорта при работе в условиях низкой освещенности. Ноутбук оснащен встроенным SSD-диском объемом 256 ГБ, который обеспечивает молниеносную скорость загрузки и хранения данных. Операционная система Windows 11 Pro предлагает передовые функции для профессионального использования и максимальной продуктивности. Для подключения разнообразных устройств доступны два порта USB Type-C. Поддержка Bluetooth версии 5.3 обеспечивает быстрые и стабильные беспроводные соединения с периферийными устройствами. Кроме того, благодаря аккумулятору типа Li-Pol, ноутбук обеспечивает длительное время автономной работы, позволяя пользователям оставаться мобильными. Этот ноутбук HP – надежный спутник для профессионалов, студентов и всех, кому требуется мощный и стильный инструмент в повседневной жизни.
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Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 4 G1a Ryzen 5 230 16Gb SSD256Gb AMD Radeon 760M 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BM2S8UT)