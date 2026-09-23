Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 G4 Core Ultra 5 225U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QE0065FW)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 G4 Core Ultra 5 225U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QE0065FW)
Ноутбук ThinkPad T16 Gen 4 — это компьютер с искусственным интеллектом, который позволяет выполнять ряд высокопроизводительных задач, чтобы вы могли двигаться в течение рабочего дня. Наслаждайтесь улучшенными инструментами для видеоконференций и совместной работы, надежной безопасностью, автоматизацией документов, включая сканирование, резюмирование, управление электронной почтой и планирование. Кроме того, благодаря быстрому времени отклика он идеально подходит для многозадачности. Процессоры Intel Core Ultra обеспечивают мощность, необходимую для повышения производительности и упрощающую многозадачность. Если вам нужна многоуровневая защита, решения безопасности ThinkShield помогут вам. Модуль Discrete Trusted Platform Module шифрует критически важные данные. Биометрия обеспечивает безопасный вход в систему с помощью дополнительного сканера отпечатков пальцев и распознавание лиц с помощью дополнительной инфракрасной (ИК) камеры. Сделайте свое присутствие заметным на каждой встрече с замечательной 5-мегапиксельной камерой — либо sRBG, либо опциональной инфракрасной. Наслаждайтесь улучшениями камеры Lenovo View на основе искусственного интеллекта, чтобы оставаться сосредоточенным во время речи, размывать фон, устанавливать аватар и многое другое. Аудиосистема включает в себя микрофоны с шумоподавлением и звук, дополнительно улучшенный Dolby Atmos.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 G4 Core Ultra 5 225U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QE0065FW)