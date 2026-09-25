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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QC006HFW) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QC006HFW)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QC006HFW) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QC006HFW) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QC006HFW) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QC006HFW) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QC006HFW) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QC006HFW) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QC006HFW) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QC006HFW) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QC006HFW) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QC006HFW) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QC006HFW) - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QC006HFW) - фото 12
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QC006HFW) - фото 13
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QC006HFW) - фото 14
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QC006HFW) - фото 15
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QC006HFW) - фото 16
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QC006HFW) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad T14
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QC006HFW) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QC006HFW) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QC006HFW) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QC006HFW) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QC006HFW) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QC006HFW) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QC006HFW) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QC006HFW) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QC006HFW) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QC006HFW) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QC006HFW) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QC006HFW) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QC006HFW) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QC006HFW) - фото 14
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QC006HFW) - фото 15
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QC006HFW) - фото 16
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QC006HFW) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
168 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734481
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad T14
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QC006HFW)

Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 — это компьютер с искусственным интеллектом, который позволяет выполнять ряд высокопроизводительных задач, чтобы вы могли двигаться в течение рабочего дня. Наслаждайтесь улучшенными инструментами для видеоконференций и совместной работы, надежной безопасностью, автоматизацией документов, включая сканирование, резюмирование, управление электронной почтой и планирование. Кроме того, благодаря быстрому времени отклика он идеально подходит для многозадачности. Процессоры Intel Core Ultra обеспечивают мощность, необходимую для повышения производительности и упрощающую многозадачность. Если вам нужна многоуровневая защита, решения безопасности ThinkShield помогут вам. Модуль Discrete Trusted Platform Module шифрует критически важные данные. Дополнительные биометрические данные обеспечивают безопасный вход с помощью сканера отпечатков пальцев и распознавания лиц с помощью инфракрасной (ИК) камеры. Есть даже обнаружение присутствия человека, которое работает с дополнительным дисплеем PrivacyGuard, чтобы гарантировать, что ваши большие идеи останутся вашими! Мы используем MIL-STD-810H для баланса надежности и долговечности в ноутбуках ThinkPad. Соответствие или превышение 12 стандартов, 26 процедур и более 200 проверок качества гарантируют, что эти устройства работают в экстремальных условиях, включая такие суровые переменные, как арктическая пустыня, песчаные бури в пустыне, экстремальные температуры, давление, вибрация и многое другое.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QC006HFW)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad T14
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 — это компьютер с искусственным интеллектом, который позволяет выполнять ряд высокопроизводительных задач, чтобы вы могли двигаться в течение рабочего дня. Наслаждайтесь улучшенными инструментами для видеоконференций и совместной работы, надежной безопасностью, автоматизацией документов, включая сканирование, резюмирование, управление электронной почтой и планирование. Кроме того, благодаря быстрому времени отклика он идеально подходит для многозадачности. Процессоры Intel Core Ultra обеспечивают мощность, необходимую для повышения производительности и упрощающую многозадачность. Если вам нужна многоуровневая защита, решения безопасности ThinkShield помогут вам. Модуль Discrete Trusted Platform Module шифрует критически важные данные. Дополнительные биометрические данные обеспечивают безопасный вход с помощью сканера отпечатков пальцев и распознавания лиц с помощью инфракрасной (ИК) камеры. Есть даже обнаружение присутствия человека, которое работает с дополнительным дисплеем PrivacyGuard, чтобы гарантировать, что ваши большие идеи останутся вашими! Мы используем MIL-STD-810H для баланса надежности и долговечности в ноутбуках ThinkPad. Соответствие или превышение 12 стандартов, 26 процедур и более 200 проверок качества гарантируют, что эти устройства работают в экстремальных условиях, включая такие суровые переменные, как арктическая пустыня, песчаные бури в пустыне, экстремальные температуры, давление, вибрация и многое другое.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QC006HFW) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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