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Ноутбук HP OmniBook 5 Flip 14-fp0023dx Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS Touch FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (B86Q7UA) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP OmniBook 5 Flip 14-fp0023dx Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS Touch FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (B86Q7UA)

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Ноутбук HP OmniBook 5 Flip 14-fp0023dx Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS Touch FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (B86Q7UA)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP OmniBook 5 Flip
Операционная система
Windows 11 Home
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
77 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734479
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP OmniBook 5 Flip
Операционная система
Windows 11 Home
Частота обновления экрана
60
Серия процессора
Intel Core i7
Тип накопителя
SSD
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
1.65

Описание товара Ноутбук HP OmniBook 5 Flip 14-fp0023dx Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS Touch FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (B86Q7UA)

Представляем ваш идеальный ноутбук, созданный для современных профессионалов и энтузиастов технологий — изысканный и мощный Ноутбук HP. Этот ноутбук обладает ультрасовременным дизайном и высокопроизводительными характеристиками, которые удовлетворят даже самых требовательных пользователей. Основные особенности: - **Дизайн и качество сборки:** Изготовленный из прочного алюминиевого корпуса серебристого цвета, этот ноутбук не только выглядит стильно, но и обеспечивает долговечность и надежность в ежедневном использовании. - **Производительность:** Оснащенный мощным процессором Intel с десятью ядрами, этот ноутбук уверенно справляется с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями, обеспечивая бесперебойную работу и высокую производительность. - **Память и хранение:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 обеспечивают быструю скорость обработки данных и бесперебойную работу даже при запуске нескольких приложений одновременно. SSD-накопитель на 512 ГБ предоставляет достаточно места для хранения всех ваших важных файлов и программ. - **Дисплей и графика:** 14-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1920x1200 и IPS-матрицей обеспечивает яркие и четкие изображения с реалистичными цветами и широкими углами обзора, повышая ваш комфорт при просмотре или работе с графикой. - **Клавиатура с подсветкой:** Для удобства работы в темное время дня или в плохо освещенных помещениях ноутбук оснащен подсветкой клавиатуры. - **Связь и подключение:** Современная версия Bluetooth v5.3 обеспечивает быструю и стабильную беспроводную связь с другими устройствами. Два порта USB Type-C предлагают гибкость и удобство при подключении периферийных устройств и аксессуаров. - **Функциональность трансформера:** Трансформируемый дизайн позволяет использовать этот ноутбук как в качестве традиционного ноутбука, так и в режиме планшета, что добавляет универсальности и комфорта в зависимости от ваших нужд. Этот ноутбук HP станет вашим надежным партнером, будь то работа, творчество или развлечения. Оцените сочетание эстетики и инноваций уже сегодня!

Отзывы о товаре Ноутбук HP OmniBook 5 Flip 14-fp0023dx Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS Touch FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (B86Q7UA)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP OmniBook 5 Flip
Операционная система
Windows 11 Home
Частота обновления экрана
60
Серия процессора
Intel Core i7
Тип накопителя
SSD
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI
Развернуть
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем ваш идеальный ноутбук, созданный для современных профессионалов и энтузиастов технологий — изысканный и мощный Ноутбук HP. Этот ноутбук обладает ультрасовременным дизайном и высокопроизводительными характеристиками, которые удовлетворят даже самых требовательных пользователей. Основные особенности: - **Дизайн и качество сборки:** Изготовленный из прочного алюминиевого корпуса серебристого цвета, этот ноутбук не только выглядит стильно, но и обеспечивает долговечность и надежность в ежедневном использовании. - **Производительность:** Оснащенный мощным процессором Intel с десятью ядрами, этот ноутбук уверенно справляется с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями, обеспечивая бесперебойную работу и высокую производительность. - **Память и хранение:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 обеспечивают быструю скорость обработки данных и бесперебойную работу даже при запуске нескольких приложений одновременно. SSD-накопитель на 512 ГБ предоставляет достаточно места для хранения всех ваших важных файлов и программ. - **Дисплей и графика:** 14-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1920x1200 и IPS-матрицей обеспечивает яркие и четкие изображения с реалистичными цветами и широкими углами обзора, повышая ваш комфорт при просмотре или работе с графикой. - **Клавиатура с подсветкой:** Для удобства работы в темное время дня или в плохо освещенных помещениях ноутбук оснащен подсветкой клавиатуры. - **Связь и подключение:** Современная версия Bluetooth v5.3 обеспечивает быструю и стабильную беспроводную связь с другими устройствами. Два порта USB Type-C предлагают гибкость и удобство при подключении периферийных устройств и аксессуаров. - **Функциональность трансформера:** Трансформируемый дизайн позволяет использовать этот ноутбук как в качестве традиционного ноутбука, так и в режиме планшета, что добавляет универсальности и комфорта в зависимости от ваших нужд. Этот ноутбук HP станет вашим надежным партнером, будь то работа, творчество или развлечения. Оцените сочетание эстетики и инноваций уже сегодня!
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Доставка
Отзывы


Ноутбук HP OmniBook 5 Flip 14-fp0023dx Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS Touch FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (B86Q7UA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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