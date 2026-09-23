Ноутбук HP OmniBook 5 Flip 14-fp0023dx Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS Touch FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (B86Q7UA)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP OmniBook 5 Flip 14-fp0023dx Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS Touch FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (B86Q7UA)
Представляем ваш идеальный ноутбук, созданный для современных профессионалов и энтузиастов технологий — изысканный и мощный Ноутбук HP. Этот ноутбук обладает ультрасовременным дизайном и высокопроизводительными характеристиками, которые удовлетворят даже самых требовательных пользователей. Основные особенности: - **Дизайн и качество сборки:** Изготовленный из прочного алюминиевого корпуса серебристого цвета, этот ноутбук не только выглядит стильно, но и обеспечивает долговечность и надежность в ежедневном использовании. - **Производительность:** Оснащенный мощным процессором Intel с десятью ядрами, этот ноутбук уверенно справляется с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями, обеспечивая бесперебойную работу и высокую производительность. - **Память и хранение:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 обеспечивают быструю скорость обработки данных и бесперебойную работу даже при запуске нескольких приложений одновременно. SSD-накопитель на 512 ГБ предоставляет достаточно места для хранения всех ваших важных файлов и программ. - **Дисплей и графика:** 14-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1920x1200 и IPS-матрицей обеспечивает яркие и четкие изображения с реалистичными цветами и широкими углами обзора, повышая ваш комфорт при просмотре или работе с графикой. - **Клавиатура с подсветкой:** Для удобства работы в темное время дня или в плохо освещенных помещениях ноутбук оснащен подсветкой клавиатуры. - **Связь и подключение:** Современная версия Bluetooth v5.3 обеспечивает быструю и стабильную беспроводную связь с другими устройствами. Два порта USB Type-C предлагают гибкость и удобство при подключении периферийных устройств и аксессуаров. - **Функциональность трансформера:** Трансформируемый дизайн позволяет использовать этот ноутбук как в качестве традиционного ноутбука, так и в режиме планшета, что добавляет универсальности и комфорта в зависимости от ваших нужд. Этот ноутбук HP станет вашим надежным партнером, будь то работа, творчество или развлечения. Оцените сочетание эстетики и инноваций уже сегодня!
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Отзывы о товаре Ноутбук HP OmniBook 5 Flip 14-fp0023dx Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS Touch FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (B86Q7UA)