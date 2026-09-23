Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QC006CFW)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QC006CFW)
Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 — это компьютер с искусственным интеллектом, который позволяет выполнять ряд высокопроизводительных задач, чтобы вы могли двигаться в течение рабочего дня. Наслаждайтесь улучшенными инструментами для видеоконференций и совместной работы, надежной безопасностью, автоматизацией документов, включая сканирование, резюмирование, управление электронной почтой и планирование. Кроме того, благодаря быстрому времени отклика он идеально подходит для многозадачности. Процессоры Intel Core Ultra обеспечивают мощность, необходимую для повышения производительности и упрощающую многозадачность. Если вам нужна многоуровневая защита, решения безопасности ThinkShield помогут вам. Модуль Discrete Trusted Platform Module шифрует критически важные данные. Дополнительные биометрические данные обеспечивают безопасный вход с помощью сканера отпечатков пальцев и распознавания лиц с помощью инфракрасной (ИК) камеры. Есть даже обнаружение присутствия человека, которое работает с дополнительным дисплеем PrivacyGuard, чтобы гарантировать, что ваши большие идеи останутся вашими! Мы используем MIL-STD-810H для баланса надежности и долговечности в ноутбуках ThinkPad. Соответствие или превышение 12 стандартов, 26 процедур и более 200 проверок качества гарантируют, что эти устройства работают в экстремальных условиях, включая такие суровые переменные, как арктическая пустыня, песчаные бури в пустыне, экстремальные температуры, давление, вибрация и многое другое.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QC006CFW)