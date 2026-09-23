Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (C84ZVUA)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (C84ZVUA)
HP создаёт ноутбук, который сразу выделяется сочетанием лёгкости и производительности. При весе всего 1,52 кг эта модель подходит для активных пользователей: легко брать с собой, не ощущая лишнего груза. Яркий экран 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 порадует чёткой картинкой в работе, учёбе и развлечениях. Мощный 8-ядерный процессор AMD и встроенная видео AMD Radeon Graphics обеспечивают плавную работу приложений — будь то многозадачность или обработка изображений. Быстрый SSD на 512 Гб и внушительные 16 Гб оперативной памяти легко справятся с большими файлами и сложными задачами. Есть современный порт USB Type-C для удобных подключений. Корпус из пластика делает ноутбук практичным и приятным на ощупь. Модель поставляется без предустановленной ОС — можно настроить под себя с нуля. Литий-ионный аккумулятор гарантирует надёжную автономность.
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Отзывы о товаре Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (C84ZVUA)