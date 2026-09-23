Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" PLS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (NP750XGK-LS2US)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" PLS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (NP750XGK-LS2US)
Ноутбук Samsung представляет собой стильное и мощное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Он выполнен в элегантном черном металлическом корпусе, что обеспечивает не только современный дизайн, но и дополнительную защиту. С весом всего 1,55 кг, этот ноутбук легко транспортировать, делая его идеальным выбором для мобильных пользователей. Экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 пикселей и матрицей IPS обеспечивает яркие и четкие изображения, а широкие углы обзора делают работу и просмотр контента комфортным. Мощная конфигурация с процессором от Intel с частотой 1,8 ГГц и 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4X гарантирует плавную работу устройств и производительность в многозадачном режиме. Хранение данных на скоростном SSD-накопителе объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Встроенный кард-ридер добавляет удобство для пользователей, которым нужно быстро перенести файлы с карт памяти. Поддержка Bluetooth версии 5.2 позволяет без труда подключать беспроводные устройства, а встроенный сканер отпечатка пальца гарантирует надежную защиту данных и быстрый доступ к системе. Это многофункциональное устройство от Samsung, обладающее набором современных технологий, идеально подходит для тех, кто ищет надежность, производительность и стиль в одном устройстве.
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Отзывы о товаре Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" PLS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (NP750XGK-LS2US)