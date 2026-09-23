Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83HF00EMIG)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo V15 G5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734475
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo V15 G5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.2
Описание товара Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83HF00EMIG)
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83HF00EMIG)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, Intel Core i7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 66 160 руб.16540 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD...
-
В наличииЦена 66 160 руб.16540 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ591 Cool Silver (90NB13Y2-M00...
-
В наличииЦена 66 160 руб.16540 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 Intel Core 5 120U/16Gb (...
-
В наличииЦена 66 160 руб.16540 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ1384 Core i5 13420H 16Gb SSD5...
-
В наличииЦена 66 470 руб.16618 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire AG15-71P-71KY 15.6" IPS Core i7 13620H 16Gb,...
-
В наличииЦена 66 470 руб.16618 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire AL15-72P-76WK 15.6" IPS Core i7 13620H 16Gb,...
-
В наличииЦена 66 800 руб.16700 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ058 Core 5 320 16Gb SSD512Gb ...
-
В наличииЦена 67 180 руб.16795 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 15 F1MG-1072XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 ...
-
В наличииЦена 67 260 руб.16815 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512G...
-
В наличииЦена 67 280 руб.16820 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X 16" IPS Core i5-13420H 16Gb/...
-
В наличииЦена 68 050 руб.17013 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY125 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 68 530 руб.17133 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 460 G11 16" IPS Core Ultra 5 125U 8Gb/512Gb S...
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo V15 G5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83HF00EMIG)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, Intel Core i7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, Intel Core i7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83HF00EMIG) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83HF00EMIG)