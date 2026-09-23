Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CMHI2US893SH)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CMHI2US893SH)
**Игровой ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA6H — мощь и стиль в каждой детали!** Погрузитесь в мир игр с ноутбуком Gigabyte Gaming A16 GA6H! Высокая производительность, стильный дизайн и передовые технологии — всё, что нужно для незабываемых игровых сессий. **Почему стоит выбрать Gigabyte Gaming A16 GA6H?** * **Мощный процессор Intel Core i7-13620H** с 10 ядрами и частотой до 4,9 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **16 ГБ оперативной памяти DDR5** с частотой 5200 МГц — достаточно для многозадачности и высоких нагрузок. * **Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 (6 ГБ GDDR6)** — реалистичная графика и высокая частота кадров. * **Быстрый SSD-накопитель на 512 ГБ (M.2)** — мгновенная загрузка операционной системы и приложений. * **Яркий и чёткий дисплей** с диагональю 16 дюймов, разрешением 1920 x 1200 и частотой обновления 165 Гц — наслаждайтесь каждой деталью игрового мира! * **Матовая поверхность экрана** уменьшает блики и отражения, обеспечивая комфорт даже при ярком освещении. * **Операционная система Windows 11 Home** — современные возможности и удобный интерфейс. **Дополнительные преимущества:** * стильный чёрный корпус из пластика; * удобный клавиатурный блок с русской раскладкой; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного подключения к сети; * энергоёмкий аккумулятор (76 Вт·ч) — дольше играйте без подзарядки. С ноутбуком Gigabyte Gaming A16 GA6H вы получите не только мощную игровую машину, но и надёжного помощника для работы и развлечений. Не упустите шанс обновить свою технику — выбирайте Gigabyte!
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Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CMHI2US893SH)