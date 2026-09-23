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Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CMHI2US893SH) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CMHI2US893SH)

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Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CMHI2US893SH) - фото 1
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CMHI2US893SH) - фото 2
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CMHI2US893SH) - фото 3
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CMHI2US893SH) - фото 4
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CMHI2US893SH) - фото 5
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CMHI2US893SH) - фото 6
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CMHI2US893SH) - фото 7
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CMHI2US893SH) - фото 8
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CMHI2US893SH) - фото 9
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CMHI2US893SH) - фото 10
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CMHI2US893SH) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Gigabyte GAMING A16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CMHI2US893SH) - фото 1
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CMHI2US893SH) - фото 2
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CMHI2US893SH) - фото 3
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CMHI2US893SH) - фото 4
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CMHI2US893SH) - фото 5
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CMHI2US893SH) - фото 6
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CMHI2US893SH) - фото 7
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CMHI2US893SH) - фото 8
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CMHI2US893SH) - фото 9
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CMHI2US893SH) - фото 10
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CMHI2US893SH) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
85 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734472
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte GAMING A16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.1

Описание товара Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CMHI2US893SH)

**Игровой ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA6H — мощь и стиль в каждой детали!** Погрузитесь в мир игр с ноутбуком Gigabyte Gaming A16 GA6H! Высокая производительность, стильный дизайн и передовые технологии — всё, что нужно для незабываемых игровых сессий. **Почему стоит выбрать Gigabyte Gaming A16 GA6H?** * **Мощный процессор Intel Core i7-13620H** с 10 ядрами и частотой до 4,9 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **16 ГБ оперативной памяти DDR5** с частотой 5200 МГц — достаточно для многозадачности и высоких нагрузок. * **Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 (6 ГБ GDDR6)** — реалистичная графика и высокая частота кадров. * **Быстрый SSD-накопитель на 512 ГБ (M.2)** — мгновенная загрузка операционной системы и приложений. * **Яркий и чёткий дисплей** с диагональю 16 дюймов, разрешением 1920 x 1200 и частотой обновления 165 Гц — наслаждайтесь каждой деталью игрового мира! * **Матовая поверхность экрана** уменьшает блики и отражения, обеспечивая комфорт даже при ярком освещении. * **Операционная система Windows 11 Home** — современные возможности и удобный интерфейс. **Дополнительные преимущества:** * стильный чёрный корпус из пластика; * удобный клавиатурный блок с русской раскладкой; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного подключения к сети; * энергоёмкий аккумулятор (76 Вт·ч) — дольше играйте без подзарядки. С ноутбуком Gigabyte Gaming A16 GA6H вы получите не только мощную игровую машину, но и надёжного помощника для работы и развлечений. Не упустите шанс обновить свою технику — выбирайте Gigabyte!

Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CMHI2US893SH)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte GAMING A16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Игровой ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA6H — мощь и стиль в каждой детали!** Погрузитесь в мир игр с ноутбуком Gigabyte Gaming A16 GA6H! Высокая производительность, стильный дизайн и передовые технологии — всё, что нужно для незабываемых игровых сессий. **Почему стоит выбрать Gigabyte Gaming A16 GA6H?** * **Мощный процессор Intel Core i7-13620H** с 10 ядрами и частотой до 4,9 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **16 ГБ оперативной памяти DDR5** с частотой 5200 МГц — достаточно для многозадачности и высоких нагрузок. * **Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 (6 ГБ GDDR6)** — реалистичная графика и высокая частота кадров. * **Быстрый SSD-накопитель на 512 ГБ (M.2)** — мгновенная загрузка операционной системы и приложений. * **Яркий и чёткий дисплей** с диагональю 16 дюймов, разрешением 1920 x 1200 и частотой обновления 165 Гц — наслаждайтесь каждой деталью игрового мира! * **Матовая поверхность экрана** уменьшает блики и отражения, обеспечивая комфорт даже при ярком освещении. * **Операционная система Windows 11 Home** — современные возможности и удобный интерфейс. **Дополнительные преимущества:** * стильный чёрный корпус из пластика; * удобный клавиатурный блок с русской раскладкой; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного подключения к сети; * энергоёмкий аккумулятор (76 Вт·ч) — дольше играйте без подзарядки. С ноутбуком Gigabyte Gaming A16 GA6H вы получите не только мощную игровую машину, но и надёжного помощника для работы и развлечений. Не упустите шанс обновить свою технику — выбирайте Gigabyte!
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Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CMHI2US893SH) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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